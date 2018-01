Le pape exprime sa « honte » pour les actes pédophiles du clergé

Le pape François, au chevet d’une Eglise discrĂ©ditĂ©e par des scandales de pĂ©dophilie au Chili, a exprimĂ© « sa honte » pour ces abus, dans son premier discours mardi devant les autoritĂ©s politiques et civiles du pays.

Avant sa rencontre avec des indiens Mapuche mercredi, il a aussi plaidĂ© en faveur du droit des peuples autochtones « souvent oubliĂ©s » et qu’il faut « écouter ».

« Je ne peux m’empĂŞcher de manifester la douleur et la honte que je ressens face au mal irrĂ©parable fait Ă des enfants par des ministres de l’Eglise », a-t-il dit, sous les applaudissements.

« Je voudrais m’unir Ă mes frères dans l’Ă©piscopat, car s’il est juste de demander pardon et de soutenir avec force les victimes, il nous faut en mĂŞme temps nous engager pour que cela ne se reproduise pas », a-t-il ajoutĂ©.

Le discours du pape argentin Ă des prĂŞtres, religieux, consacrĂ©s et sĂ©minaristes, rassemblĂ©es dans la cathĂ©drale de Santiago du Chili, sera Ă©galement scrutĂ© Ă la loupe. François recevra ensuite une cinquantaine d’Ă©vĂŞques chiliens.

Le pape, qui prône la « tolérance zéro » face aux prêtres pédophiles, marche sur des oeufs au Chili.

L’octogĂ©naire père Fernando Karadima, un ancien formateur charismatique de prĂŞtres, a Ă©tĂ© reconnu coupable en 2011 par un tribunal du Vatican d’avoir commis des actes pĂ©dophiles dans les annĂ©es 80 et 90. Il a Ă©tĂ© contraint Ă se retirer pour une vie de pĂ©nitence.

Mais en janvier 2015, le pape François avait pris la dĂ©cision très controversĂ©e de nommer Mgr Juan Barros Ă la tĂŞte d’un diocèse du sud du pays, au moment oĂą il Ă©tait soupçonnĂ© d’avoir protĂ©gĂ© dans le passĂ© le vieux prĂŞtre condamnĂ©.

En avril 2011, l’Eglise catholique du Chili avait demandĂ© formellement pardon pour tous les cas d’abus sexuels sur des enfants commis par des membres du clergĂ© et pour son manque de rĂ©activitĂ© face aux plaintes par le passĂ©.

Selon la base de donnĂ©es de l’ONG amĂ©ricaine Bishop Accountability, des dĂ©nonciations pour abus sexuels ont concernĂ© près de 80 religieux au Chili ces dernières annĂ©es.

Sous la dictature de Pinochet, l’Eglise Ă©tait admirĂ©e pour son rĂ´le de protection des droits de l’homme. Aujourd’hui, ce pays catholique se sĂ©cularise Ă vive allure et le pourcentage de personnes se dĂ©clarant athĂ©es est passĂ© de 12% Ă 22% entre 2006 et 2014.

Au palais prĂ©sidentiel de La Moneda -un lieu oĂą mourut le prĂ©sident socialiste Salvador Allende en 1973 au moment du coup d’Etat d’Augusto Pinochet- le pape a saluĂ© le milliardaire conservateur Sebastian Piñera, victorieux de la prĂ©sidentielle de dĂ©cembre et qui prendra ses fonctions en mars.

Il a aussi eu un entretien privĂ© avec l’actuelle prĂ©sidente, la socialiste Michelle Bachelet, dont certaines rĂ©formes sociĂ©tales ne sont pas goĂ»t de l’Eglise (adoption du mariage homosexuel, dĂ©pĂ©nalisation de l’avortement).

– Droits des indigènes –

Le pape a tenu Ă s’exprimer devant les populations indigènes sur le thème phare de son voyage au Chili, puis au PĂ©rou: la protection de leurs droits.

Il faut « écouter » les peuples autochtones, « souvent oubliĂ©s et dont les droits ont besoin d’ĂŞtre prise en compte et la culture protĂ©gĂ©e, pour que ne se perde pas une partie de l’identitĂ© et de la richesse de cette nation », a plaidĂ© François.

« La sagesse des peuples autochtones peut constituer une grande contribution » à la protection environnementale de la planète, a plaidé au passage le pape, abordant ainsi un autre de ses thèmes fétiches.

A Temuco, Ă plus de 600 km au sud de Santiago du Chili, le pape s’adressera mercredi aux indiens Mapuche (7% de la population chilienne), qui occupaient un vaste territoire Ă l’arrivĂ©e des conquistadors espagnols au Chili en 1541. Cette rĂ©gion, l’Auracania, est aujourd’hui le foyer d’actions violentes d’une minoritĂ© radicalisĂ©e, qui se bat pour « rĂ©cupĂ©rer » des terres ancestrales.

François est le deuxième pape de l’Histoire Ă se rendre au Chili, après Jean Paul II en avril 1987.

A l’Ă©poque, la venue du pape polonais avait dĂ©clenchĂ© une vĂ©ritable bataille rangĂ©e entre policiers et opposants Ă Pinochet, dans le parc O’Higgins. Quelque 600 personnes avaient Ă©tĂ© blessĂ©es. Jean Paul II, avant d’ĂŞtre Ă©vacuĂ© d’urgence, avait criĂ©: « l’amour est le plus fort ».

C’est donc malgrĂ© tout dans une ambiance plus sereine que le pape François cĂ©lĂ©brera une messe mardi dans un immense parc public, oĂą sont attendus quelque 400.000 personnes.