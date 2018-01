Le pape lance un nouvel appel à l’hospitalité pour la Journée mondiale des Migrants

Le pape François a une nouvelle fois lancĂ© dimanche un appel Ă l’hospitalitĂ© envers les immigrĂ©s estimant que « le pĂ©chĂ© Ă©tait de renoncer Ă la rencontre avec l’autre », Ă l’occasion de la 104e JournĂ©e mondiale des migrants et rĂ©fugiĂ©s.

« Tout immigrĂ© qui frappe Ă notre porte est une occasion de rencontre avec JĂ©sus-Christ, qui s’identifie Ă l’étranger de toute Ă©poque accueilli ou rejetĂ©+ », a dĂ©clarĂ© le pape lors d’une messe solennelle cĂ©lĂ©brĂ©e dans la basilique Saint-Pierre de Rome.

« Il n’est pas facile d’entrer dans la culture des autres, de se mettre à la place de personnes si différentes de nous, de comprendre leurs pensées et leurs expériences », a dit le pape.

Pour Jorge Bergoglio, lui-mĂŞme issu d’une famille d’Ă©migrĂ©s italiens venus en Argentine, « nous renonçons souvent Ă rencontrer l’autre et nous Ă©levons des barrières pour nous dĂ©fendre ».

« Les communautés locales ont parfois peur que les nouveaux arrivés perturbent l’ordre établi, +volent+ quelque chose de ce que l’on a construit péniblement », a-t-il dit.

« Les nouveaux arrivés aussi ont des peurs: ils craignent la confrontation, le jugement, la discrimination, l’échec. Ces peurs sont légitimes, elles se fondent sur des doutes parfaitement compréhensibles d’un point de vue humain », a-t-il ajouté.

Pour le pontife de 81 ans, « ce n’est pas un péché d’avoir des doutes et des craintes. Le péché, c’est de laisser ces peurs déterminer nos réponses, conditionner nos choix, compromettre le respect et la générosité, alimenter la haine et le refus. Le péché, c’est de renoncer à la rencontre avec l’autre ».

Depuis le dĂ©but de son pontificat en mars 2013, le pape a multipliĂ© les prises de position fortes en faveur de l’accueil des rĂ©fugiĂ©s et des migrants.

Il s’Ă©tait rendu quelques mois après son Ă©lection sur l’Ă®le italienne de Lampedusa, alors principale porte d’entrĂ©e des migrants.

En avril 2016, il Ă©tait rentrĂ© d’une visite sur l’Ă®le grecque de Lesbos avec trois familles de rĂ©fugiĂ©s syriens musulmans Ă bord de son avion.

Le pape entamera lundi un voyage de huit jours sur son continent natal, en se rendant d’abord au PĂ©rou, puis au Chili. Ce sera son 22e voyage Ă l’Ă©tranger.