Le pape recevra le président turc Erdogan le 5 février

Le pape François recevra le président turc Recep Tayyip Erdogan au Vatican le 5 février, a annoncé mardi le Saint-Siège, alors que les deux hommes se sont entretenus plusieurs fois au téléphone ces dernières semaines à propos de Jérusalem.

Le pape argentin avait Ă©tĂ© accueilli par M. Erdogan lors de son voyage en Turquie en novembre 2014 mais, selon la presse italienne, la dernière visite d’un prĂ©sident turc au Vatican remonte Ă celle de Celal Bayar Ă Jean XXIII en 1959.

La discussion entre François et M. Erdogan devrait porter sur le statut de JĂ©rusalem, les deux hommes s’Ă©tant Ă©levĂ©s chacun Ă leur manière contre la dĂ©cision du prĂ©sident amĂ©ricain Donald Trump de reconnaĂ®tre comme capitale d’IsraĂ«l la ville revendiquĂ©e aussi par les Palestiniens.

M. Erdogan a plusieurs fois exhortĂ© M. Trump Ă revenir sur sa dĂ©cision, tandis que le pape, qui a dĂ©jĂ reçu le roi de Jordanie Abdallah II le 19 dĂ©cembre, a lancĂ© des appels au maintien du statu quo international dĂ©fini par l’ONU.

Le prĂ©sident turc, qui a Ă©tĂ© reçu le 5 janvier Ă Paris, espère renouer le dialogue avec l’Europe malgrĂ© les vives critiques sur la situation des droits de l’Homme dans son pays.

Le pape a pour sa part plusieurs fois saluĂ© les efforts de la Turquie pour accueillir les rĂ©fugiĂ©s syriens chassĂ©s par le conflit de l’autre cĂ´tĂ© de la longue frontière entre les deux pays.

Mais les sujets de tension ne manquent pas non plus, comme le choix du pape d’Ă©voquer publiquement et Ă plusieurs reprises le gĂ©nocide armĂ©nien, alors qu’Ankara rĂ©fute avec virulence cette appellation pour les massacres de 1915/1916.