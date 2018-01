Le pape François a fustigĂ© dimanche la corruption en AmĂ©rique latine, estimant que « la politique est malade » dans sa rĂ©gion d’origine, notamment au PĂ©rou, oĂą il achève, par une messe gĂ©ante Ă Lima, sa tournĂ©e entamĂ©e au Chili.

S’exprimant devant les Ă©vĂŞques pĂ©ruviens, le souverain pontife a estimĂ© que, dans de nombreux pays latino-amĂ©ricains, « la politique est malade, très malade ».

En particulier, le pape s’est demandĂ©: « Que se passe-t-il au PĂ©rou? Quand quelqu’un quitte la prĂ©sidence, on le met en prison ».

L’actuel prĂ©sident, Pedro Pablo Kuczynski, vient d’Ă©chapper Ă une destitution pour ses liens avec le gĂ©ant du BTP brĂ©silien Odebrecht, au coeur d’un vaste scandale de corruption qui Ă©clabousse la rĂ©gion, et plusieurs ex-chefs d’Etat pĂ©ruviens sont incarcĂ©rĂ©s ou visĂ©s par un mandat d’arrĂŞt international.

C’est la deuxième fois, dans sa tournĂ©e au PĂ©rou, que le pape dĂ©nonce ce flĂ©au, après avoir appelĂ© vendredi Ă Lima Ă lutter contre « le virus » de « la corruption », lors d’un discours prononcĂ© Ă quelques mètres seulement du prĂ©sident Kuczynski.

François, premier pape latino-amĂ©ricain de l’Histoire, conclut dimanche une tournĂ©e d’une semaine dans cette rĂ©gion, la sixième de son pontificat, d’abord au Chili puis au PĂ©rou.

– Des PĂ©ruviens enthousiastes –

La ferveur des PĂ©ruviens, qui l’ont accueilli chaleureusement, tranche avec l’accueil plutĂ´t froid lors de son Ă©tape au Chili, pays secouĂ© par la polĂ©mique sur les scandales de pĂ©dophilie.

Dans la foule assistant Ă l’Angelus sur la place principale de la ville, Jonathan Nazario, 31 ans, se disait ainsi « très heureux »: « Aujourd’hui c’est mon anniversaire et ç’a Ă©tĂ© un cadeau d’ĂŞtre ici ».

En dĂ©but d’après-midi, le pape âgĂ© de 81 ans se dirigeait vers la base aĂ©rienne Las Palmas, au sud de Lima, traversant la capitale sous les acclamations d’une foule enthousiaste agitant drapeaux et ballons.

Il y cĂ©lèbrera une messe gĂ©ante oĂą sont attendues près d’un million de personnes.

Au sanctuaire du Seigneur des miracles – patron de Lima -, le pape avait prononcĂ© plus tĂ´t une homĂ©lie devant 500 soeurs contemplatives cloĂ®trĂ©es.

« Les ragots dans le couvent sont comme des terroristes: ils lancent une bombe et ils s’en vont », leur avait-il lancĂ©, suscitant rires et rĂ©actions embarrassĂ©es dans l’audience, avant d’ajouter: « SĹ“urs terroristes, non, mordez-vous la langue ».

Il avait ensuite mis en garde les évêques péruviens: « Chers frères, travaillez pour l’unité, ne restez pas prisonniers des divisions qui fractionnent et limitent la vocation ».

– PolĂ©mique au Chili –

Très attendu en dĂ©but de semaine au Chili sur les scandales d’abus sexuels perpĂ©trĂ©s par des prĂŞtres, le pape avait d’abord marquĂ© des points en rencontrant des victimes et en exprimant « sa honte ».

Mais il a ensuite brouillĂ© son message et choquĂ© bon nombre de Chiliens au dernier jour de sa visite, en donnant une accolade publique Ă Mgr Juan Barros, soupçonnĂ© d’avoir gardĂ© sous silence les agissements d’un vieux prĂŞtre pĂ©dophile dĂ©froquĂ© par le Vatican.

« Le jour oĂą vous m’apportez une preuve contre l’Ă©vĂŞque Barros, je vous parlerai. Il n’y a pas une seule preuve contre lui. Tout est calomnie. C’est clair? », avait aussi lancĂ© jeudi le pape, interpellĂ© par des journalistes chiliens.

Le cardinal Sean Patrick O’Malley, qui dirige une commission anti-pĂ©dophilie au sein du Vatican, a jugĂ© « comprĂ©hensible » samedi que les propos du pape aient pu provoquer « une grande douleur » chez les victimes. Mais il a soulignĂ© sa grande sincĂ©ritĂ© lorsqu’il prĂ´ne la tolĂ©rance zĂ©ro contre les actes pĂ©dophiles au sein de l’Eglise.

La polémique ne suffit pas à expliquer le moindre engouement des Chiliens envers la visite papale.

Ceux ci, marquĂ©s par la dictature d’Augusto Pinochet, sont mĂ©fiants envers toutes les formes de pouvoir, y compris celui de l’Eglise, explique un observateur.

Et ce pays, le plus critique de l’Eglise catholique en AmĂ©rique latine, connaĂ®t une rĂ©volution sociĂ©tale qui cadre peu avec une Ă©glise rĂ©putĂ©e conservatrice et quelque peu hautaine: il a notamment approuvĂ© l’avortement thĂ©rapeutique les unions civiles entre personnes du mĂŞme sexe.

Le temps fort du 22e voyage du pape – grand dĂ©fenseur du climat et des peuples indigènes – reste sa première visite en Amazonie, Ă Puerto Maldonado (sud-est), face Ă des milliers d’indigènes pĂ©ruviens, brĂ©siliens et boliviens.