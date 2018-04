Le Paraguay Ã©lit son prÃ©sident, le candidat de droite grand favori

Le Paraguay, un des pays les plus pauvres d’AmĂ©rique latine, Ă©lit dimanche son nouveau prĂ©sident, qui sera soit Mario Abdo Benitez, grand favori et candidat du parti de droite au pouvoir, soit Efrain Alegre, portĂ© par une coalition de centre gauche.

Les 4,2 millions d’Ă©lecteurs sont appelĂ©s Ă se rendre dans les bureaux de vote qui ouvriront Ă 07H00 (11H00 GMT) et fermeront Ă 16H00 (20H00 GMT). Les premières tendances sont attendues une heure plus tard, le vainqueur devant ĂŞtre connu dès la soirĂ©e pour ce scrutin Ă un tour.

Dynamisme Ă©conomique d’un cĂ´tĂ©, pauvretĂ©, corruption et trafic de drogue de l’autre: le Paraguay, enclavĂ© entre la Bolivie, l’Argentine et le BrĂ©sil, a Ă©tĂ© profondemment marquĂ© par la longue dictature d’Alfredo Stroessner (1954-1989).

Pourtant, c’est un candidat dont la famille est liĂ©e Ă cette Ă©poque trouble qui caracole en tĂŞte des sondages: Mario Abdo Benitez, 46 ans, surnommĂ© « Marito », est le fils de Mario Abdo, secrĂ©taire personnel de Stroessner.

Ces dernières semaines, il a Ă©tĂ© crĂ©ditĂ© de jusqu’Ă 20 points d’avance sur son adversaire Efrain Alegre, 55 ans, candidat de la coalition de centre gauche Ganar, pour succĂ©der au prĂ©sident sortant Horacio Cartes.

Une enquĂŞte d’opinion de dernière minute a toutefois semĂ© le doute, la sociĂ©tĂ© de sondages Ati Sneard et Asociados prĂ©disant que les candidats pourraient finalement se retrouver au coude-Ă -coude et estimant qu’Abdo Benitez ne pourra gagner que si la participation est sous les 70%.

« Si Abdo Benitez perd, ce sera un vote de sanction pour Cartes, qui a eu un gouvernement d’exclusion. Il y a une rĂ©action de lassitude », a expliquĂ© l’institut Sneard Ă l’AFP.

Horacio Cartes, patron millionnaire de l’industrie du tabac, a gardĂ© le cap pendant son mandat sur la croissance Ă©conomique, d’environ 4% par an grâce aux exportations de soja, de viande et d’Ă©lectricitĂ©.

Mais il n’a progressĂ© ni sur le front de la pauvretĂ©, toujours Ă un niveau alarmant de 26,4% selon les statistiques, ni sur celui de la corruption, dans ce pays classĂ© 135e sur 180 par l’ONG Transparency International.

– Encore le parti Colorado ? –

DiplĂ´mĂ© en marketing dans une universitĂ© des Etats-Unis, « Marito » rĂ©pond au moins sur un point, la corruption, promettant de rĂ©former le système judiciaire pour le rendre plus vertueux. Pour le reste, il prĂ©voit de maintenir la mĂŞme politique Ă©conomique que son prĂ©dĂ©cesseur.

Face Ă lui, l’avocat Efrain Alegre affiche des ambitions plus sociales, proposant la santĂ© gratuite pour les plus dĂ©munis et un allègement drastique de la facture d’Ă©lectricitĂ© pour stimuler investissements et emplois.

Les deux adversaires se retrouvent sur un point: ils s’opposent Ă la lĂ©galisation de l’avortement et au mariage pour tous, dans ce pays très catholique.

« Moi je suis pour la vie, je suis contre l’avortement et sa dĂ©pĂ©nalisation, dans tous les cas. Personnellement, je crois que personne ne peut prendre la place de Dieu pour dĂ©cider de la vie ou de la mort d’une personne », a-t-il rĂ©pondu catĂ©goriquement Ă l’AFP qui l’interrogeait sur ce sujet.

Outre leur président, les électeurs sont appelés à renouveler leur Parlement et choisir les gouverneurs des 17 départements du pays.

S’ils dĂ©cident de confier les rĂŞnes du Paraguay Ă Mario Abdo Benitez, malgrĂ© les liens de son père avec la dictature, cela confirmera Ă quel point la population a tournĂ© la page de cette pĂ©riode, Ă la faveur du changement de gĂ©nĂ©ration, 43% de l’Ă©lectorat ayant entre 18 et 34 ans.

« La sociĂ©tĂ© paraguayenne change plus vite que ses Ă©lites politiques, et il y a une gĂ©nĂ©ration, de plus en plus influente, qui ne se se souvient pas vraiment du rĂ©gime non-dĂ©mocratique, c’est une première dans l’Histoire du Paraguay », souligne Oliver Stuenkel, professeur de relations internationales Ă la Fondation Getulio Vargas de Sao Paulo, dans un article publiĂ© par Americas Quaterly.

Une victoire d’Abdo Benitez serait aussi un trophĂ©e de plus au palmarès de son parti Colorado, Ă la tĂŞte du pays presque sans interruption depuis 1947.