Le Paraguay, un pays rongÃ© par la corruption et les trafics

Le Paraguay, qui Ă©lit son prĂ©sident dimanche, est un pays d’AmĂ©rique du sud enclavĂ©, submergĂ© par la corruption et le trafic de drogue, dirigĂ© presque sans discontinuer depuis 1947 par le parti de droite Colorado.

– Contrebande et corruption

EnclavĂ© entre la Bolivie, l’Argentine et le BrĂ©sil, ce pays très catholique de près de 7 millions d’habitants et 406.752 km2, aux frontières poreuses, est une plaque tournante pour les trafics, notamment de cannabis et cocaĂŻne, qui y transitent pour atteindre le BrĂ©sil, puis l’Europe, provoquant rivalitĂ©s mafieuses et exĂ©cutions.

Le narcotrafiquant le plus recherchĂ© du BrĂ©sil a ainsi Ă©tĂ© arrĂŞtĂ© fin 2017 au Paraguay et le plus recherchĂ© d’Argentine en 2016.

Malgré une politique de lutte contre la corruption endémique, le Paraguay restait classé 135e sur 180 pays en 2017 par Transparency International.

Le pays compte deux langues officielles, l’espagnol et le guarani, la langue des indiens, parlĂ©e par 80% de la population.

– Colorado, parti hĂ©gĂ©monique

Le parti de droite Colorado domine la vie politique du Paraguay depuis 1947.

C’est avec cette formation politique qu’a gouvernĂ© le dictateur Alfredo Stroessner, qui a dirigĂ© le pays d’une main de fer pendant 35 ans de 1954 Ă 1989.

Depuis 1947, seule l’Ă©lection de l’ancien Ă©vĂŞque Fernando Lugo en 2008 a perturbĂ© l’hĂ©gĂ©monie du Parti Colorado. Lugo a Ă©tĂ© destituĂ© en 2012 par le SĂ©nat qui l’accusait d’avoir « mal rempli ses fonctions ».

En 2013, Horacio Cartes, un des hommes les plus riches du Paraguay, a ramenĂ© le Parti Colorado Ă la tĂŞte de l’Etat. Le prĂ©sident sortant a dĂ» abandonner en 2017 un projet controversĂ© pour autoriser sa rĂ©Ă©lection, qui a dĂ©clenchĂ© de violentes manifestations.

En vertu de la Constitution de 1992, le président est en effet élu pour cinq ans en un seul tour, sans possibilité de réélection.

Le favori des sondages pour dimanche est le candidat Colorado, Mario Abdo Benitez, fils de l’ancien secrĂ©taire particulier de Stroessner.

– ElectricitĂ©, soja et stĂ©via

Les principales productions du Paraguay sont le soja, la viande bovine et l’hydroĂ©lectricitĂ©, qui reprĂ©sentaient 70% de ses exportations en 2016 selon la Banque mondiale.

Le pays dispose de gigantesques barrages sur le fleuve Parana, notamment Itaipu, deuxième barrage hydroélectrique au monde en termes de production.

La stĂ©via, Ă©dulcorant naturel sans calories originaire du Paraguay, rencontre aussi un succès Ă l’exportation et a Ă©tĂ© dĂ©clarĂ©e « patrimoine gĂ©nĂ©tique » en 2012.

Ce pays parmi les plus pauvres d’AmĂ©rique du Sud a connu au cours de la dernière dĂ©cennie une croissance annuelle de 4% en moyenne, mais en 2017 plus d’un quart de sa population (26,4%) vivait encore dans la pauvretĂ©, selon l’institut national des statistiques.

MalgrĂ© des efforts pour amĂ©liorer la collecte de l’impĂ´t, les niveaux d’imposition restent faibles et la qualitĂ© des infrastructures et des services publics inadaptĂ©e.

Le pays a nĂ©anmoins amĂ©liorĂ© l’accès Ă la santĂ© et Ă l’Ă©ducation de base.