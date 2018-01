Le Parlement mauritanien approuve une loi sur l’introduction de la Région comme collectivité territoriale

L’AssemblĂ©e nationale mauritanienne a approuvĂ©, lundi soir, un projet de loi organique sur l’introduction de la RĂ©gion comme collectivitĂ© territoriale administrĂ©e par des organes Ă©lus au suffrage universel direct, a-t-on constatĂ© Ă Nouakchott.Cette loi fixe les conditions de gestion par la RĂ©gion de ses affaires, celles de l’exĂ©cution par le prĂ©sident du Conseil rĂ©gional des dĂ©libĂ©rations et des dĂ©cisions dudit conseil, les compĂ©tences propres de la RĂ©gion, les compĂ©tences transfĂ©rĂ©es par l’Etat et les règles d’organisation et de fonctionnement des organes de la RĂ©gion.

Elle fixe Ă©galement les conditions d’Ă©ligibilitĂ© et de candidature, le rĂ©gime financier de la RĂ©gion et l’origine de ses ressources financières ainsi que les statuts particuliers des RĂ©gions de Nouakchott et de Nouadhibou, respectivement les capitales administrative et Ă©conomique de la Mauritanie.

Les limites territoriales de la RĂ©gion coĂŻncident avec celles de la circonscription administrative de la wilaya (actuelle province), a expliquĂ© le ministre mauritanien l’IntĂ©rieur et de la DĂ©centralisation, Ahmedou Ould Abdallah, dans un exposĂ© devant les dĂ©putĂ©s.

Il a soulignĂ© que la RĂ©gion a pour mission de promouvoir le dĂ©veloppement Ă©conomique, social, culturel et scientifique dans son ressort territorial dans le respect de l’intĂ©gritĂ©, de l’autonomie et des attributions des autres collectivitĂ©s territoriales.

Ould Abdallah a ajoutĂ© que la RĂ©gion est administrĂ©e par deux organes, Ă savoir un organe dĂ©libĂ©rant (le Conseil rĂ©gional), Ă©lu au suffrage universel direct pour un mandat de 5 ans, et un organe exĂ©cutif, composĂ© d’un prĂ©sident Ă©lu au suffrage universel direct et plusieurs vice- prĂ©sidents en fonction du nombre des conseillers rĂ©gionaux Ă©lus par leurs pairs.

Il a ajoutĂ© que les actes de la RĂ©gion sont soumis Ă la tutelle exercĂ©e par le ministre chargĂ© de la dĂ©centralisation et celui chargĂ© des finances, prĂ©cisant que la nouvelle entitĂ© dispose d’un budget propre alimentĂ© par dotations d’investissements et de fonctionnement transfĂ©rĂ©es par l’Etat ainsi que par des ressources extraordinaires.

Selon lui, la RĂ©gion a Ă©tĂ© dotĂ©e de larges pouvoirs et dans de multiples domaines, parlant des plus larges pouvoirs pouvant ĂŞtre attribuĂ©s dans le cas d’une expĂ©rience naissante et se renforçant constamment Ă l’avenir.

Le ministre a par ailleurs expliquĂ© que l’agglomĂ©ration de Nouakchott est Ă©rigĂ©e en une collectivitĂ© territoriale rĂ©gionale unique, avec la suppression de la CommunautĂ© urbaine de Nouakchott dont le patrimoine et les ressources sont transfĂ©rĂ©es Ă la RĂ©gion de Nouakchott, sachant que les communes de Nouakchott conservent leur statut.

Quant à la circonscription administrative de la wilaya de Dakhlet Nouadhibou, il est créé une collectivité territoriale dénommée Région de Dakhlet Nouadhibou, a-t-il ajouté.

Et de souligner que cette dernière n’exerce, dans les limites territoriales de la Zone Franche de Nouadhibou, que les compĂ©tences dans les domaines de l’environnement et la gestion des ressources naturelles, l’Ă©ducation, l’alphabĂ©tisation et la formation professionnelle, la santĂ© et l’action sociale, la jeunesse, les sports et les loisirs ainsi que la culture.