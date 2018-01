Le parlement sud-africain va étudier la procédure de destitution du président

Le parlement sud-africain a annoncĂ© dimanche qu’il allait se pencher cette semaine sur la « rĂ©vision des règles » de destitution du prĂ©sident de la RĂ©publique, une procĂ©dure qui pourrait viser le très controversĂ© Jacob Zuma.

Le parlement suit là les injonctions de la Cour constitutionnelle, plus haute instance juridique du pays, qui lui a ordonné fin décembre de « mettre en place un mécanisme qui pourrait être utilisé pour la destitution du président ».

Dans son jugement, la Cour constitutionnelle a reprochĂ© Ă l’assemblĂ©e de « ne pas avoir demandĂ© des comptes au prĂ©sident » Zuma dans le cadre du scandale de sa rĂ©sidence privĂ©e.

Jacob Zuma, au pouvoir depuis 2009, avait rénové, aux frais du contribuable, sa propriété de Nkandla en pays zoulou (nord-est).

En 2016, cette mĂŞme Cour constitutionnelle a reconnu le chef de l’Etat coupable de violation de la loi suprĂŞme et il a finalement Ă©tĂ© contraint de rembourser au TrĂ©sor l’Ă©quivalent de 480.000 euros.

« Les mercredi 10 et jeudi 11 janvier, la commission de l’assemblĂ©e nationale chargĂ©e de la rĂ©vision des règles doit dĂ©libĂ©rer d’un texte sur la procĂ©dure pour appliquer la section 89 (1) de la Constitution: le renvoi du prĂ©sident », a annoncĂ© le parlement dans un communiquĂ© dimanche.

Une fois approuvĂ©e en commission, « la procĂ©dure devra ĂŞtre adoptĂ©e par l’AssemblĂ©e nationale », a prĂ©cisĂ© le parlement dimanche.

Jusqu’Ă prĂ©sent, le Congrès national africain (ANC), parti majoritaire au parlement, a toujours soutenu Jacob Zuma de façon indĂ©fectible.

Mais le prĂ©sident, dont le second et dernier mandat expire en 2019, est engluĂ© dans plusieurs scandales de corruption qui salissent l’image de son parti et Ă©rodent sa base Ă©lectorale.

En dĂ©cembre, Jacob Zuma a essuyĂ© un autre revers politique. Il a Ă©tĂ© remplacĂ© Ă la tĂŞte de l’ANC par Cyril Ramaphosa, son vice-prĂ©sident, qui a fait campagne contre la corruption.

Le nouveau chef de l’ANC entend se dĂ©barrasser rapidement du cas Zuma pour que son parti garde une chance de conserver sa majoritĂ© absolue aux Ă©lections gĂ©nĂ©rales en 2019. Mais la tâche ne s’annonce pas aisĂ©e compte tenu du soutien dont bĂ©nĂ©ficie encore le prĂ©sident au sein de la formation de Nelson Mandela.