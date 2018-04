Le patronat camerounais crÃ©e un centre de dÃ©veloppement de la PME

Le Groupement interpatronal du Cameroun (GIGAM) a annoncĂ©, samedi Ă YaoundĂ©, le lancement mardi prochain dans la mĂ©tropole Ă©conomique, Douala, de son Centre de dĂ©veloppement de la petite et moyenne entreprise (CDPME).Organe Ă la fois d’accompagnement et de soutien Ă l’entrepreneuriat, la structure ambitionne de devenir un centre national de rĂ©fĂ©rence, dotĂ© de capacitĂ©s dans l’intelligence Ă©conomique, dans le domaine au service des entrepreneurs, des porteurs de projet et de la diaspora Ă©conomique, explique le GICAM dans un communiquĂ© de presse.

Selon une enquĂŞte du GICAM, les obstacles au dĂ©veloppement des PME sont, par ordre d’importance, les contraintes fiscales (58,8%), la corruption (50,6%), l’accès au crĂ©dit bancaire (37,6%), les lenteurs bureaucratiques dans les formalitĂ©s administratives (35,2%), la concurrence (25,8%), le manque d’infrastructures (18,4%) et le coĂ»t de financement crĂ©dit (18%).