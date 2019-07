Le PDG du Groupe Attijariwafa bank fait Commandeur de l’Ordre national de Côte d’Ivoire

Le Président directeur général du Groupe bancaire marocain Attijariwafa bank, Mohamed El Kettani a été élevé lundi au grade de Commandeur de l’Ordre national de Côte d’Ivoire, a constaté APA sur place dans la capitale économique ivoirienne.Cette distinction qui a fait l’objet d’une cérémonie a permis à la Grande Chancelière, Henriette Dagri Diabaté de rappeler les relations historiques d’amitiés entre la Côte d’Ivoire et le Maroc.

«Au moment où le Maroc se positionne comme le premier partenaire économique africain de la Côte d’Ivoire, je suis particulièrement heureuse de retrouver en vous, Monsieur El Kettani, une figure et un symbole de la continuité des relations d’amitiés entre nos deux pays et nos deux peuples », a déclaré Mme Diabaté.

Recevant avec humilité et fierté la médaille, le patron du Groupe Attijariwafa bank a vu en cette distinction un «encouragement» aux «20 000 collaboratrices et collaborateurs du groupe qui servent 10 millions de clients en Afrique» à « poursuivre les efforts» pour le développement du continent.

« Cette marque de reconnaissance constitue pour moi un immense honneur et un encouragement à poursuivre, (…) les efforts déployés en faveur d’une coopération Sud-Sud performante, et d’un développement économique équilibré et inclusif de nos deux pays », El Kettani.

Attijariwafa bank dont la filiale ivoirienne est la Société ivoirienne de banque (SIB) participe activement au développement de l’économie ivoirienne en accompagnant notamment les grandes entreprises, les PME et les TPE ivoiriennes.

Selon le Directeur général de la SIB, Daouda Coulibaly, en 5 ans la banque a octroyé près de 70 milliards de FCFA pour l’accompagnement d’environ 3000 projets.