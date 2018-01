Le pétrolier iranien en flammes au large de la Chine a coulé

Le pĂ©trolier iranien qui Ă©tait en feu depuis sa collision il y a huit jours avec un navire chinois au large de la Chine a Ă©tĂ© totalement dĂ©vorĂ© par les flammes dimanche avant de sombrer, d’après les mĂ©dias chinois.

Un responsable iranien a dĂ©clarĂ© qu’il n’y avait plus d’espoir de retrouver de survivants parmi la trentaine de membres d’Ă©quipage.

Le tanker Sanchi, qui transportait 136.000 tonnes d’hydrocarbures lĂ©gers (condensats), avait pris feu suite Ă sa collision le 6 janvier avec un navire de fret chinois.

Les autoritĂ©s chinoises minimisaient cependant les risques de catastrophe environnementale majeure après cet accident qui s’est produit Ă environ 300 kilomètres Ă l’est de la ville chinoise de Shanghai.

Le pĂ©trolier comptait Ă son bord 32 membres d’Ă©quipage — 30 Iraniens et deux Bangladais. Un total de trois corps ont Ă©tĂ© retrouvĂ©s jusqu’Ă prĂ©sent.

A la mi-journĂ©e dimanche, le navire « s’est subitement embrasé » et la totalitĂ© du bâtiment s’est retrouvĂ© la proie des flammes, avec un panache de fumĂ©e s’Ă©levant jusqu’Ă 1.000 mètres dans les airs, a expliquĂ© le ministère chinois du Transport.

Le ministère a publiĂ© des photographies dramatiques montrant le pĂ©trolier entièrement masquĂ© par des volutes d’Ă©paisse fumĂ©e noire.

Le navire a ensuite fait naufrage. « D’après les dernières nouvelles de l’Administration publique ocĂ©anique, le Sanchi a coulĂ© entièrement », selon l’agence officielle Chine Nouvelle.

Le porte-parole de l’Ă©quipe de secours mise en place par l’Iran a dĂ©clarĂ© Ă la tĂ©lĂ©vision d’Etat iranienne qu’il n’y avait plus d’espoir de retrouver des survivants.

« Les membres d’équipage du navire ont été tués au cours de la première heure après l’accident à cause de la puissance de l’explosion et des émanations de gaz », a dit Mohammad Rastad.

« Malgré nos efforts pour éteindre le pétrolier et transférer les corps et la présence des équipes de secours, cela n’a pas été possible à cause des explosions répétées et les émanations de gaz », a-t-il poursuivi. « Il n’y a aucun espoir de retrouver des survivants ».

Les secouristes chinois ont retrouvé samedi « la boîte noire » du pétrolier, qui se rendait en Corée du Sud.

Un journaliste de la tĂ©lĂ©vision chinoise d’Etat CCTV, prĂ©sent Ă bord d’un avion de l’Administration publique ocĂ©anique, a expliquĂ© qu’il avait vu les dĂ©bris du Sanchi et du pĂ©trole en feu, ainsi que des hydrocarbures rĂ©pandus sur une zone de 10 kilomètres carrĂ©s.

« La marée noire est très grave », a déclaré le journaliste cité par CCTV.

Mais la tĂ©lĂ©vision a Ă©galement citĂ© un ingĂ©nieur de l’Administration ocĂ©anique, Zhang Yong, qui minimise les craintes quant aux risques Ă©cologiques.

« Il s’agit de brut lĂ©ger, et ce type de marĂ©e noire a des consĂ©quences bien moindres, comparĂ© aux autres marĂ©es noires, car ce genre de pĂ©trole est spĂ©cialement volatil. La majeure partie est partie dans l’atmosphère, alors il y a moins de consĂ©quences pour l’ocĂ©an », a dĂ©clarĂ© M. Zhang. « Nous sommes en pleine mer, très loin d’endroits habitĂ©s, alors l’impact pour l’homme devrait ĂŞtre minime ».

Les efforts des secours s’Ă©taient rĂ©vĂ©lĂ©s particulièrement difficiles Ă cause des tempĂ©ratures Ă©levĂ©es (89 degrĂ©s Celsius) Ă bord du navire iranien, selon He Wanb, spĂ©cialiste de la sociĂ©tĂ© pĂ©trolière chinoise Huade Petrochemical, citĂ© par CCTV.