Le plan « Alerte Enlèvement », dispositif d’alerte massive et immédiate

Le plan « Alerte Enlèvement », dĂ©clenchĂ© samedi matin pour retrouver Tizio, un nourrisson de deux mois enlevĂ© par son père Ă l’hĂ´pital Purpan Ă Toulouse et dont le pronostic vital est engagĂ©, est un dispositif d’alerte massive et immĂ©diate, dĂ©ployĂ© pour aider Ă la recherche d’un enfant prĂ©sumĂ© enlevĂ©.

Il a Ă©tĂ© dĂ©clenchĂ© pour la dernière fois le 24 juin 2017 après l’enlèvement Ă Melun (Seine-et-Marne) d’un enfant de 5 ans, Adam, par son père. L’alerte a Ă©tĂ© levĂ©e quelques heures plus tard, le père ayant ramenĂ© l’enfant chez sa grand-mère.

– DĂ©clenchĂ© Ă 22 reprises –

Ce plan qui est utilisĂ© pour la 22e fois, s’est rĂ©vĂ©lĂ© particulièrement efficace jusqu’Ă prĂ©sent. Deux fois seulement, il n’a pas permis de retrouver l’enfant rapidement. Vicente, un garçonnet de cinq ans et demi enlevĂ© le 29 mars 2017 par son père dans un camp de gens du voyage Ă Clermont-Ferrand, ne sera retrouvĂ© que le 6 mai, près de Toulouse. En 2009, une autre alerte enlèvement s’Ă©tait Ă©galement rĂ©vĂ©lĂ©e inefficace. L’enfant enlevĂ© dans le sud de la France avait Ă©tĂ© retrouvĂ© trois semaines plus tard en Hongrie.

Le dispositif a été utilisé notamment à plusieurs reprises en 2016, permettant de retrouver en octobre un bébé de quatre mois enlevé par son père SDF à Grenoble, ou en août un garçon de neuf ans enlevé à Romenay (Saône-et-Loire). Il a également été déclenché en mai et a alors permis de retrouver sains et saufs, en moins de deux heures, trois enfants disparus dans le Rhône, enlevés par leur père qui venait de tuer leur mère.

Le plan « Alerte Enlèvement » est largement inspirĂ© du plan « Amber Alert », crĂ©Ă© au Texas en 1996, après l’enlèvement et l’assassinat de la petite Amber Hagerman.

AdoptĂ© en France en fĂ©vrier 2006, il consiste Ă lancer en cas de rapt d’enfant mineur une alerte massive via une cinquantaine de canaux de diffusion (radio, tĂ©lĂ©vision, sites internet, panneaux de gare et d’autoroutes, panneaux d’affichage urbain, rĂ©seaux de la SNCF ou de la RATP, 22.000 bornes de la Française des Jeux) pour mobiliser la population dans la recherche de l’enfant enlevĂ© et de son ravisseur.

Les particuliers peuvent relayer l’alerte via Facebook et des applications de smartphones.

– Premières 24h cruciales –

Le plan « Alerte Enlèvement », lancĂ© sous l’autoritĂ© du procureur de la RĂ©publique, doit ĂŞtre dĂ©clenchĂ© le plus tĂ´t possible après l’enlèvement car les enquĂŞteurs ont constatĂ© que les premières 24 heures Ă©taient cruciales pour la survie de l’enfant.

Il n’est cependant activĂ© que si plusieurs critères sont rĂ©unis : il faut un enlèvement avĂ©rĂ© et pas une simple disparition, la victime doit ĂŞtre mineure et son intĂ©gritĂ© physique ou sa vie doivent ĂŞtre en danger; des Ă©lĂ©ments d’information doivent permettre de localiser l’enfant.

Il a Ă©tĂ© dĂ©clenchĂ© officiellement pour la première fois le 9 juillet 2006 après la disparition de deux soeurs, Emeline et MĂ©lissa, 8 et 10 ans, en Maine-et-Loire. Cette affaire s’Ă©tait rĂ©vĂ©lĂ©e ĂŞtre une alerte sans objet, les deux fillettes ayant regagnĂ© leur domicile une quinzaine d’heures après leur disparition.

Selon les modalitĂ©s du plan, le signalement de l’enfant ainsi qu’Ă©ventuellement celui de la personne soupçonnĂ©e de l’avoir enlevĂ© et tout renseignement pouvant permettre de retrouver leur trace sont diffusĂ©s Ă intervalles rĂ©guliers.

A la tĂ©lĂ©vision, une bande dĂ©file tous les quarts d’heure, tandis qu’un message en plein Ă©cran, avec Ă©ventuellement une photo, s’affiche entre les programmes. Les chaĂ®nes de la rĂ©gion concernĂ©e diffusent des messages plus rapprochĂ©s.