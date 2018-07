Le PM Amadou Gon Coulibaly en vedette à la Une des journaux ivoiriens

De retour d’une visite de travail de 48 heures, à Gagnoa (Centre-Ouest), dans la région d’origine de l’ex-président Laurent Gbagbo, le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly est en vedette à la Une des journaux quotidiens ivoiriens parus, lundi, sur l’ensemble du territoire national.Visite de travail du Premier ministre dans la région du Gôh : les populations signent un nouveau pacte avec le chef de l’Etat, barre en Une Fraternité Matin. Amadou Gon Coulibaly a séjourné samedi et dimanche dans la région. Il a lancé les travaux du pont métallique de Bassehoa et annoncé la construction d’un château d’eau à Galébré, ajoute le journal gouvernemental.

Visite du Premier ministre à Gagnoa : Gon « embarque » le Gôh dans le train de l’émergence, commente à son tour Le Jour Plus, selon qui, après avoir été accueilli dans « la liesse populaire », le chef du gouvernement a offert 3 km de bitume dans la ville de l’ancien président Gbagbo.

Depuis Gagnoa, Amadou Gon annonce le parti unifié avant les élections à venir, informe de son côté Soir Info. « Nous irons en RHDP, parti unifié, aux élections locales », a révélé, hier, M. Gon coulibaly face aux populations du Gôh, rapporte L’Intelligent d’Abidjan.

Ce qui fait dire à Le Mandat que le PM Gon appelle à la cohésion autour du Rassemblement des Houphouëtistes pour la démocratie et la paix (RHDP). Profitant de la visite du PM, Gagnoa scelle un pacte avec Ouattara, souligne pour sa part Le Patriote, là où Notre Voie parle d’une visite marquée par « l’ombre de Gbagbo et Blé Goudé ». A ce propos, L’Inter croit savoir ce que le Premier ministre Gon Coulibaly et les chefs se sont dit sur le cas Gbagbo.