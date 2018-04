Le Pm Ã©thiopien engage son gouvernement Ã  lutter contre la corruption

Lors d’une rĂ©union extraordinaire tenue jeudi, le Parlement Ă©thiopien a approuvĂ© la nomination de 16 membres du nouveau gouvernement formĂ© par le Premier ministre, Abiy Ahmed, qui a averti que la corruption ne sera pas tolĂ©rĂ©e dans son administration.En annonçant les membres de son nouveau gouvernement, Ahmed a exhortĂ© les nouveaux dirigeants Ă s’attaquer principalement Ă la corruption qui, selon lui, dilapide les ressources du pays.

Plus de la moitiĂ© des ministres sont de nouveaux arrivants, Ă la suite d’un remaniement des postes importants.

Motuma Mekassa a été nommé ministre de la Défense, en remplacement de Siraj Fegessa qui a été nommé ministre des Transports.

Shiferaw Shigute est le nouveau ministre de l’Agriculture et de l’Elevage, tandis que le Dr Ambachew Mekonnen a Ă©tĂ© nommĂ© ministre de l’Industrie.

Ahmed Shide hérite des Affaires gouvernementales.

Le Dr Abiy n’a pas prĂ©cisĂ© pourquoi les anciens ministres de son prĂ©dĂ©cesseur avaient Ă©tĂ© Ă©cartĂ©s, malgrĂ© la demande des dĂ©putĂ©s.

Les nouveaux ministres sont Jantrar Abay au poste de ministre du DĂ©veloppement urbain et du Logement, Melese Alemu, ministre des Mines et de l’Energie, Yalem Tsegaye, ministre de la Femme et de l’Enfant, Melaku Alebel, ministre du Commerce et Amir Aman, ministre de la SantĂ©.

« Je veux que les nouveaux ministres et ceux qui restent Ă leur poste gardent Ă l’esprit qu’il y a des questions sur lesquelles nous ne ferons pas de compromis. C’est un must pour vous de changer les pratiques de corruption croissante. Nous avons tracĂ© une ligne rouge que personne ne peut franchir. Je vous exhorte Ă ne pas vous tromper sur ce point », a mis en garde le Dr Abiy.

Le Premier ministre a exhortĂ© les nouveaux dirigeants Ă Ă©viter de longues rĂ©unions officielles et Ă rĂ©duire les voyages Ă l’Ă©tranger, dans le cadre d’une initiative visant Ă rĂ©duire les dĂ©penses gouvernementales.

En attendant, le Parlement éthiopien a approuvé la nomination de Muferiat Kamil comme président.