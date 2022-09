Le PNUD prête plus de 14 milliards de F au Cameroun pour soutenir les PME

La convention de coopération entre le Gouvernement Camerounais et le Programme des Nations Unies pour le Développement a été signée ce mardi 27 septembre 2022.

Alamine Ousmane Mey, Ministre de l’Economie, de la Planification et de l’Aménagement du Territoire et le Représentant Résidant du Programme des Nations Unies pour le Développement (PNUD), Jean Luc Stalon, arrivé en fin de séjour au Cameroun ont signé hier un accord de prêt.

D’un montant de 21 millions USD soit près de 14,2 milliards de FCFA, cette entente s’inscrit dans le cadre de l’opération de soutien au secteur privé camerounais affecté par la pandémie de la Covid-19. Cette opération a pour objectif de renforcer la résilience des très petites, petites et moyennes entreprises face aux conséquences négatives de la Covid-19 et d’autres chocs, et de favoriser une relance rapide de l’activité économique pour une croissance plus forte et plus inclusive.

« Nous espérons qu’avec toutes ces mesures qui s’orientent vers le renforcement de l’appareil productif national pour relever le niveau de souveraineté de production locale, nous serons à même d’avancer vers l’émergence à l’horizon 2035 avec beaucoup plus de facilité, de rapidité et de résilience face aux chocs futurs qui pourraient se manifester et pour lesquels il nous faut nous préparer dès à présent », a souligné Alamine.

De manière spécifique, le gouvernement, à travers ce projet, entend préserver les emplois et contribuer à la survie des entreprises les plus affectées. Il entend également relancer l’économie et renforcer la résilience par le renforcement de la compétitivité et la productivité des entreprises en améliorant leurs capacités techniques, opérationnelles et managériales. Il s’agira par ailleurs de contribuer à l’amélioration du climat des affaires pour permettre aux PMEs d’être plus compétitives.

La cérémonie de signature de convention de ce mardi 27 septembre 2022, fait suite à la signature le 21 août 2022, d’un accord de prêt de 18,9 millions USD, entre le Gouvernement Camerounais et la Banque Arabe pour le Développement Economique (BADEA). Dans son mot de circonstance, le Représentant Résidant du PNUD, Jean Luc Stalon a précisé que « Cette étape est importante vers l’entrée en vigueur du prêt de la BADEA, destiné au financement de l’opération ».

En rappel, le PNUD s’est engagé à apporter un concours financier d’un montant d’un million cinquante mille dollars US (USD 1 050 000) pour accompagner le Gouvernement dans la mise en œuvre de ce Projet.

A travers sa réalisation, le Gouvernement avec l’appui de la BADEA et du PNUD, porte un coup de pouce important dans l’amélioration des conditions de vie des populations, qui s’inscrit en droite ligne de la Stratégie Nationale de Développement 2020-2030.