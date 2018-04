Le Polisario impliquÃ© dans les actes terroristes commis au Sahel (rapport)

Le Polisario, de connivence avec plusieurs groupes terroristes, est impliqué dans les actes menés par ces derniers dans la région sahélo-saharienne, révèle un rapport élaboré par un groupe international d’experts en armes à feu.Selon la MAP visité samedi à APA, le rapport rendu public mercredi sous le titre «Marchés illicites et acquisition d’armes à feu par les réseaux terroristes en Europe»,  pointe du doigt le Polisario dans les incidents violents commis au cours de la période 2010-2016 dans la sous-région et dans lesquels sont aussi impliqués le MUJAO et Ansar Dine.

D’après le rapport financé par l’Union européenne, ‘’la collusion entre le Polisario et les groupes terroristes (…) a été facilitée par la situation en Libye, la porosité des frontières et l’incapacité des pouvoirs centraux de certains pays de la région à contrôler leur vaste territoire ».

‘’La capacité des Etats de la région sahélienne à contrôler leurs frontières est assez limitée car l’environnement désertique est traditionnellement un espace de circulation où les quelques points de passage officiels sont facilement contournés par les passeurs traditionnels et les nouveaux trafiquants », souligne le rapport, ajoutant que le Front Polisario ‘’a bien profité » de la situation pour s‘armer jusqu’à se constituer ‘’un excédent d’armement ».

Partant de là , le Polisario ‘’s’adonne aujourd’hui à l’activité hautement lucrative de trafic illégal et de vente d’armes », note le rapport, faisant état d’un approvisionnement de ‘’marché régional ».

En ‘’l’absence d’une solution à la question du Sahara », constate le rapporte, ‘’la zone n’est pas imperméable aux activités de contrebande et au trafic d’armes » et il est difficile de déterminer le nombre d’armes en circulation.

Citant les rédacteurs du rapport, le document fait siennes leur craintes de voir certaines de ces armes se retrouver dans les Etats de l’Union européenne. Déjà , en 2015 rappelle le document, des armes provenant des conflits en Libye, en Syrie et au Mali ont alimenté ‘’un marché noir européen ».