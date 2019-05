Le Premier ministre remet le drapeau au Sily national

Le Premier ministre et chef du gouvernement guinéen, Ibrahima Kassory Fofana a remis, vendredi à Conakry, le drapeau au Sily national de Guinée qui doit prendre part à la CAN 2019 prévue en Egypte en juin prochain.Dans son discours de circonstance, M. Fofana a, après avoir rendu un hommage à l’équipe, au ministère des Sports et à la Fédération guinéenne de football pour avoir permis la Guinée d’aller en Égypte, exhorté les joueurs à honorer le tricolore guinéen lors de cette compétition.

« Ramener la coupe à la maison, vous êtes capables. Au nom du président de la République, du peuple de Guinée, nous vous souhaitons bonne chance », a-t-il lancé.

De son côté, le capitaine du Sily national, Ibrahima Traore qui a reçu le drapeau des mains du Premier ministre, s’est engagé au nom de ses collègues de représenter la Guinée fièrement. « On fera tout pour faire la meilleure CAN et on va tout faire pour satisfaire les Guinéens », a-t-il promis.