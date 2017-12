Le premier procÃ¨s pour terrorisme au SÃ©nÃ©gal s’ouvre Ã  la Une des quotidiens

La presse sĂ©nĂ©galaise parue mercredi anticipe le procès de l’imam Ndao et Cie, mis en cause dans des affaires de terrorisme, une première du genre dans le pays.«Procès imam et Cie-Les barbus battent e rappel des troupes», titre Le TĂ©moin qui fait Ă©tat de mesures de sĂ©curitĂ© exceptionnelles au palais de justice.

Le journal rappelle que le procès des barbus s’ouvre ce matin au tribunal de Dakar, et que les talibĂ©s de l’imam vont fortement se mobiliser.

«Premier procès de prĂ©sumĂ©s terroristes au SĂ©nĂ©gal-Ce que dit l’ordonnance de renvoi de l’imam Ndao et Cie», titre Vox Populi.

Ce quotidien note que selon l’instruction, l’imam et ses co-accusĂ©s voulaient  crĂ©er une base de Daesh au SĂ©nĂ©gal. «Comment le lien a Ă©tĂ© Ă©tabli par les enquĂŞteurs entre l’imam Aliou Badara Ndao, Makhtar DiokhanĂ©, Oumar Diaby alias Omsen et les autres mis en cause», explique le journal.

Au mĂŞme moment, L’As donne ce cri d’alerte des avocats de l’imam Ndao qui affirment que «les conditions ne sont pas rĂ©unies pour une procès juste et Ă©quitable».

«Abu Anwar, Abu Youssouf, Abu Javaar, Abu Khaled, Abu Moussa, Abu Ziikifli-La saga des Boko Haram sénégalais», titre Libération.

De son cĂ´tĂ©, Walfadjri informe qu’une «mafia de trafiquants de sucre (a Ă©tĂ©) dĂ©mantelĂ©e au Port».

EnQuĂŞte s’intĂ©resse Ă la lutte contre la corruption au SĂ©nĂ©gal et s’exclame : «La dĂ©sillusion !»

Nos confrères soulignent que l’Ofnac ne produit aucun rapport d’activitĂ©, depuis le dĂ©part de Nafi Ngom KeĂŻta.

La mise en œuvre du Plan Sénégal Emergent (PSE) fait la Une de Sud Quotidien qui informe que «25% du financement (sont) bouclés».