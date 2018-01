Le premier vol entre la Côte d’Ivoire et les Etats-Unis s’effectuera à la mi-mai (Ministre)

Le premier vol entre la CĂ´te d’Ivoire et les Etats-Unis s’effectuera Ă la mi-mai 2018, a annoncĂ© le ministre ivoirien des transports, Amadou KonĂ© lors de la signature d’un protocole d’accord avec la compagnie africaine Ethiopian Airlines pour la desserte de cette ligne.Ce  protocole d’accord a Ă©tĂ© signĂ© par le ministre Amadou KonĂ© et le Directeur gĂ©nĂ©ral Ethiopian Airlines, Tewolde Gebremariam en prĂ©sence de la chargĂ©e d’Affaires de l’Ambassade des Etats- Unis en CĂ´te- d’Ivoire, Katherine Brucker, et des reprĂ©sentants des structures et partenaires du ministère ivoirien des transports.

La distance entre la CĂ´te d’Ivoire et l’AmĂ©rique du Nord qui sera donc raccourcie avec les vols directs, aura plusieurs avantages, selon le ministre ivoirien des transports, Amadou KonĂ©.

« Ces vols directs faciliteront davantage les Ă©changes et partenariats Ă©conomiques. Mais Ă©galement contribueront Ă faire participer nos compatriotes installĂ©s dans les Etats d’AmĂ©rique du Nord au dĂ©veloppement du pays », a-t-il soulignĂ© tout en indiquant que ligne « renforcera  la compĂ©titivitĂ© de l’aĂ©roport international FĂ©lix HouphouĂ«t- Boigny d’Abidjan».