Le prÃ©sident Buhari hÃ´te de Donald Trump le 30 avril (officiel)

Le prĂ©sident nigĂ©rian, Muhammadu Buhari, est attendu le 30 avril aux Etats-Unis oĂą il sera reçu en audience par son homologue amĂ©ricains Donald Trump avec qui il s’entretiendra de questions portant notamment sur la lutte contre le terrorisme et la croissance Ă©conomique, annonce un communiquĂ© du ministère des Affaires Ă©trangères.« Le prĂ©sident Trump a hâte de discuter des moyens d’amĂ©liorer notre partenariat stratĂ©gique et de faire progresser nos prioritĂ©s communes, promouvoir la croissance Ă©conomique et les rĂ©formes, combattre le terrorisme et les autres menaces Ă la paix et Ă la sĂ©curitĂ©, et s’appuyer sur le rĂ´le du NigĂ©ria en tant que leader dĂ©mocratique dans la rĂ©gion », souligne le communiquĂ© rendu public dimanche.

« La relation entre les Etats-Unis le Nigeria, ajoute le communiqué, est profonde et forte, et la croissance économique, la sécurité et le leadership du Nigeria en Afrique feront progresser notre prospérité mutuelle ».

Le président Buhari a été le premier dirigeant africain que Trump a appelé au téléphone après son investiture en tant que président des États-Unis.