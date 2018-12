Le président de la FECAFOOT sera élu le 10 décembre

Le président du Comité de normalisation de la Fédération camerounaise de football (FECAFOOT), Dieudonné Happi, a publié samedi une note portant convocation, le 10 décembre prochain, d’une assemblée générale extraordinaire à Yaoundé, en vue de l’élection du président et du bureau exécutif de cette instance.La veille, Dieudonné avait publié les listes des membres des ligues régionales récemment élus, mais aussi celles des délégués qui constitueront le corps électoral.

Parmi les candidats déjà déclarés à la présidence de la FECAFOOT, figurent l’ancien gardien de but international Joseph Antoine Bell, mais aussi l’ex-vice-président de la fédération, Seidou Mbombo Njoya, publiquement soutenu par le meilleur buteur de la sélection nationale, Samuel Eto’o Fils.

L’élection du bureau exécutif de la FECAFOOT viendra mettre un terme au mandat du Comité de normalisation, mis sur pied le 8 septembre 2017 par la Fédération internationale de football association (FIFA).

Prorogée à deux reprises, la mission de cette instance provisoire était de gérer les affaires courantes, élaborer de nouveaux statuts en conformité avec les statuts et standards de la Fédération internationale de football association (FIFA) ainsi qu’avec la législation nationale, réviser les statuts des ligues régionales et départementales et s’assurer de leur conformité vis-à-vis des statuts fédéraux.

En mi-novembre dernier, la Commission nationale anti-corruption (CONAC) avait mis en garde, par voie de communiqué, les parties prenantes au processus électoral fédéral contre des soupçons de corruption qui, selon «de nombreuses dénonciations», entachent le processus électoral en cours.