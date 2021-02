Le président de la FIFA remercie le Roi Mohammed VI pour son engagement en faveur de la promotion du football

Le président de la FIFA, Gianni Infantino a remercié le Roi Mohammed VI pour son engagement et sa volonté en faveur de la promotion du football.« Je remercie SM le Roi pour son engagement, sa passion, sa volonté et son ambition de faire agrandir encore plus le football marocain », a-t-il dit dans une déclaration au site de la fédération royale marocaine de football.

Le patron de la FIFA s’est dit particulièrement impressionné par les infrastructures sportives visitées et s’est réjoui de discuter les projets de développement futur du football marocain, africain et mondial «parce que le Maroc joue et doit jouer un rôle important dans le monde du football», a-t-il estimé.

Il a qualifié le Complexe Mohammed VI de « splendide », « une œuvre d’art », se disant heureux de le voir mis à disposition de la CAF, de la FIFA, des jeunes, des arbitres et pour l’encadrement.

Infantino a salué également le rôle du Maroc dans le développement du football féminin. « On va voir les résultats très tôt. Je me réjouis des prochaines étapes », s’est-il félicité.