Le prÃ©sident des Maldives dÃ©crÃ¨te l’Ã©tat d’urgence, un ex-prÃ©sident arrÃªtÃ©

Le prĂ©sident des Maldives Abdulla Yameen a dĂ©crĂ©tĂ© l’Ă©tat d’urgence pour une durĂ©e de 15 jours, avant que des forces armĂ©es n’encerclent la Cour suprĂŞme et qu’un ancien prĂ©sident soit arrĂŞtĂ©, plongeant un peu plus le pays dans le chaos politique.

La rĂ©pression menĂ©e contre l’opposition par le prĂ©sident Yameen ces dernières annĂ©es a terni l’image paradisiaque de ce petit archipel comptant un peu plus de 400.000 habitants.

L’instauration de l’Ă©tat d’urgence vient renforcer les pouvoirs dĂ©jĂ très vastes des forces de sĂ©curitĂ© pour arrĂŞter et maintenir en dĂ©tention des suspects, et intervient alors que la Cour suprĂŞme et le gouvernement sont engagĂ©s dans un rapport de force tendu.

L’ex-prĂ©sident des Maldives et demi-frère d’Abdulla Yameen, Maumoon Abdul Gayoom, a Ă©tĂ© arrĂŞtĂ© lundi par la police selon sa fille.

AgĂ© de 80 ans, M. Gayoom qui a dirigĂ© le pays d’une main de fer pendant 30 ans jusqu’aux premières Ă©lections dĂ©mocratiques tenues en 2008, et qui s’est rangĂ© depuis aux cĂ´tĂ©s de l’actuelle opposition menĂ©e par M. Nasheed, a Ă©tĂ© arrĂŞtĂ© autour de minuit Ă son domicile de la capitale, Male, a Ă©crit Yumna Maumoon sur Twitter.

« Je n’ai rien fait pour ĂŞtre arrĂŞté », a dĂ©clarĂ© M. Gayoom dans un message vidĂ©o publiĂ© sur Twitter Ă l’intention de ses partisans, juste avant son arrestation. « Je vous demande de rester fermes et determinĂ©s Ă©galement. Nous n’abandonnerons pas le travail de rĂ©forme que nous menons. »

– forces spĂ©ciales –

*

Un peu plus tĂ´t, des forces lourdement armĂ©es et des unitĂ©s spĂ©ciales de la police ont investi le bâtiment de la Cour suprĂŞme oĂą le PrĂ©sident de la Cour Abdulla Saeed et d’autres personnes s’Ă©taient rĂ©fugiĂ©es selon des dĂ©clarations de la Cour sur Twitter. Leur sort n’Ă©tait pas connu dans l’immĂ©diat.

Des centaines de personnes rassemblées devant la Cour de justice ont été aspergées de gaz au poivre par la police qui cherchait à les disperser.

Le prĂ©sident des Maldives a refusĂ© la semaine dernière de libĂ©rer des prisonniers politiques comme le lui ordonnait la Cour suprĂŞme. Cette dernière avait cassĂ© les condamnations en 2015 de neuf opposants, dont celle de l’ancien prĂ©sident Mohamed Nasheed, qui vit en exil au Royaume-Uni.

La Cour avait Ă©galement ordonnĂ© jeudi la rĂ©intĂ©gration de douze dĂ©putĂ©s dĂ©mis de leurs mandats pour avoir fait dĂ©fection du parti de M. Yameen. Cette dĂ©cision permet thĂ©oriquement Ă l’opposition de retrouver la majoritĂ© absolue au Majlis, le parlement de l’archipel qui compte 85 sièges, et lui donnerait le pouvoir de renverser le gouvernement et le prĂ©sident.

Le gouvernement, qui avait dĂ©jĂ mis en garde la semaine dernière contre toute tentative de destitution ou d’arrestation du prĂ©sident, a dĂ©clarĂ© lundi que la Cour n’Ă©tait pas au-dessus de la loi.

L’intervention de la Cour suprĂŞme reprĂ©sente un revers majeur pour le prĂ©sident Abdulla Yameen et ouvre la voie au retour sur le territoire et Ă une candidature Ă la prĂ©sidentielle de son grand rival, l’ancien prĂ©sident Nasheed, qu’il avait battu dans des circonstances controversĂ©es en 2013.

Le prĂ©sident Yameen a rĂ©pondu en suspendant le Parlement et dĂ©crĂ©tant lundi l’Ă©tat d’urgence.

Azima Shukoor, adjoint du prĂ©sident, a annoncĂ© l’Ă©tat d’urgence dans une allocution tĂ©lĂ©visĂ©e, après que le prĂ©sident Yameen eut envoyĂ© trois lettres aux juges de la Cour suprĂŞme, leur demandant de revenir sur leur dĂ©cision.

« La raison de cette déclaration est que la décision de la Cour suprême entrave le fonctionnement du gouvernement », a déclaré M. Shukoor.

– le rĂ©gime sous pression –

Abdulla Yameen avait dĂ©jĂ dĂ©crĂ©tĂ© l’Ă©tat d’urgence en novembre 2015, après une tentative d’assassinat prĂ©sumĂ©e Ă son encontre. Le prĂ©sident est toutefois tenu d’informer le Parlement de toute dĂ©claration de l’Ă©tat d’urgence dans un dĂ©lai de deux jours, selon des responsables.

Pour la dĂ©putĂ©e de l’opposition Eva Abdulla, l’Ă©tat d’urgence montre que le rĂ©gime est sous pression.

« C’est un acte dĂ©sespĂ©rĂ©. Cela montre qu’il (Abdulla Yameen) a tout perdu: la confiance du peuple, du Parlement, des autres institutions et des cours des justice », a dĂ©clarĂ© l’Ă©lue sur Twitter.

L’opposition a appelĂ© la communautĂ© internationale Ă faire pression sur le prĂ©sident Yameen pour qu’il respecte la dĂ©cision de la Cour et mette un terme Ă la crise politique.

De leur côté, les Etats-Unis ont appelé lundi le gouvernement des Maldives au « respect des institutions démocratiques ».