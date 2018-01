Le prÃ©sident Issoufou Mahamadou veut doter le Niger de plus d’infrastructures

Dans le discours bilan de nouvel an qu’il a livrĂ© dimanche soir, le prĂ©sident Issoufou Mahamadou est largement revenu, dans le domaine des infrastructures, sur la liste des rĂ©alisations en 2017 qui s’allonge selon lui, annĂ©e après annĂ©e, avant d’Ă©voquer celle Ă venir en 2018.

En l’occurrence, il a Ă©voquĂ© la mise en service de l’hĂ´pital de rĂ©fĂ©rence de Niamey, l’inauguration de la centrale thermique de Gorou Banda, le Boulevard Tanimoun et plus rĂ©cemment de l’inauration du marchĂ© DolĂ© de Zinder. Tout ceci sans compter les infrastructures rĂ©alisĂ©es dans le cadre de la fĂŞte de l’indĂ©pendance Ă Tahoua et la

pose de la première pierre du 3ème pont sur le fleuve Niger, à Niamey.

Un pont qui, a-t-il annoncé, sera dénommé Pont Général Seyni Kountché.

En perspective, le prĂ©sident de la rĂ©publique a annoncĂ© pour 2018, l’inauguration, Ă Niamey, de l’Ă©changeur Diori Hamani, du nom du premier prĂ©sident de la rĂ©publique du Niger, de plusieurs routes bitumĂ©es Ă travers le pays, de l’hĂ´pital de rĂ©fĂ©rence de Zinder mais surtout de nombreuses rĂ©alisations Ă Zinder, dans le cadre de



Zinder-Saboua.

Ă€ en croire le prĂ©sident Issoufou, l’annĂ©e 2018 sera aussi l’annĂ©e de la reprise effective des travaux du barrage de Kandadji dont la mise en eau doit intervenir en 2020.

Elle verra Ă©galement, a-t-il conclu, le lancement des travaux de la centrale photovoltaĂŻque de Gorou Banda

et la centrale hybride d’Agadez.