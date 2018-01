Le prÃ©sident KaborÃ© annonce une rÃ©forme du systÃ¨me des rÃ©munÃ©rations de la fonction publique burkinabÃ¨

Le prĂ©sident du Faso, Roch Marc Christian KaborĂ©, dans son message Ă l’occasion du nouvel an 2018, prononcĂ© dimanche soir, a annoncĂ© que le gouvernement va engager, dès le mois prochain, un nouveau système de rĂ©munĂ©ration de la fonction publique burkinabè.Le chef de l’Etat burkinabè a fait remarquer que l’annĂ©e 2017 a Ă©tĂ© marquĂ©e par «une certaine agitation sur le front social, dans plusieurs secteurs, avec de fortes attentes quelques fois teintĂ©es d’irrĂ©alisme et d’impatience».

Selon Roch Marc Christian KaborĂ©, l’on doit se convaincre que l’on ne peut rĂ©former efficacement les institutions et moderniser l’administration burkinabè sans se dĂ©partir des mauvaises pratiques et habitudes qui pèsent sur la qualitĂ© des services publics et la gouvernance vertueuse.

«Ce n’est pas en nous enlisant dans l’incivisme, dans les grèves perlĂ©es et le dialogue de sourd que nous pourrons accĂ©lĂ©rer le dĂ©veloppement au profit de tous », a argumentĂ© le prĂ©sident du Faso.

Et d’ajouter que la persistance des revendications salariales et les demandes d’amĂ©lioration des conditions de vie des travailleurs dans les diffĂ©rents secteurs posent avec acuitĂ© et urgence la nĂ©cessitĂ© d’une rĂ©forme du système des rĂ©munĂ©rations dans la fonction publique pour plus d’Ă©quitĂ© et de justice sociale.

Pour M. KaborĂ©, il importe de mettre fin Ă la mĂ©thode qui consiste Ă rĂ©gler les revendications de travailleurs au cas par cas, car, a-t-il poursuivi, «une telle dĂ©marche ne prend pas en compte la nĂ©cessaire vision d’ensemble qui devrait prĂ©sider Ă toute initiative destinĂ©e Ă satisfaire les revendications des fonctionnaires».

Roch Marc KaborĂ© est convaincu qu’en matière salariale, quelles que soient la pertinence et la rĂ©alitĂ© des revendications, il n’est plus possible de continuer Ă avoir une approche sectorielle.

 «C’est pourquoi, j’annonce que dès le mois de FĂ©vrier, le Gouvernement engagera cette rĂ©forme du système des rĂ©munĂ©rations en concertation avec les partenaires sociaux et les autres composantes de la Nation pour donner naissance Ă une fonction publique moderne, dynamique, tournĂ©e vers le dĂ©veloppement et au service exclusif des usagers », a-t-il indiquĂ© dans son message dont APA a reçu copie lundi.

Dans le même message, le président burkinabè a eu une pensée particulière pour toutes les victimes civiles et militaires du terrorisme.

Il a saluĂ© les «vaillantes Forces de dĂ©fense et de sĂ©curitĂ© (FDS) et leur a rĂ©itĂ©rĂ© ses encouragements et son soutien indĂ©fectible, estimant que leur «diligence et leur montĂ©e en puissance sur le front de la lutte contre le terrorisme et l’insĂ©curitĂ© nous rassurent».

A en croire le chef de l’Etat, grâce Ă la dĂ©termination commune Ă rester debout, «nous reprenons progressivement le dessus sur les forces du mal qui profitent des rancĹ“urs de certains de nos compatriotes pour s’en prendre Ă notre Nation, Ă notre vivre ensemble et Ă notre unité».

En tous les cas, le prĂ©sident du Faso pense que «quels que soient nos dĂ©saccords sur la manière de gĂ©rer nos affaires communes, rien ne peut justifier que l’on jette en pâture notre patrie aux marchands d’illusions et de la mort».