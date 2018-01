le président malien dénonce une visite de la CMA (groupe armé) aux USA

Le prĂ©sident malien, Ibrahim Boubacar Keita, a dĂ©noncĂ© la visite d’une dĂ©lĂ©gation de la coordination des mouvements de l’Azawad (CMA) aux Etats-Unis d’AmĂ©rique, a appris samedi APA de source officielle.Cette dĂ©lĂ©gation s’est rendue aux USA la semaine derniĂšre sur invitation d’une ONG amĂ©ricaine denommĂ©e ‘’Independant Diplomat », qui se prĂ©sente comme Ă©tant une ONG de conseil en diplomatie.

‘’En ce temps-mĂȘme oĂč au Mali nos parents des groupes armĂ©s font l’effort de se retrouver face au gouvernement et quelques fois avec les gouvernements en Maliens et non en groupe CMA-Plateforme, on invite quelques responsables de CMA Ă New-York, Ă Washington, pas le gouvernement amĂ©ricain mais une ONG dont nous savons le rĂŽle qu’elle a jouĂ© dans certains Ă©vĂšnements africains », indique le prĂ©sident malien.

Le prĂ©sident malien qui dit soupçonner des vellĂ©itĂ©s indĂ©pendantistes derriĂšre cette visite des ex-rebelles de la CMA de s’interroger : ‘’Est-ce que c’est comme cela qu’on conforte la paix au Mali ? Non. Il faut que les malices cessent. Il faut que les comportements parallĂšles, dĂ©sobligeants en fin de compte cessent Ă©galement aussi et qu’on nous sache un peu mĂ»rs. »

La CMA est un groupe armĂ© signataire de l’accord pour la paix et la rĂ©conciliation au Mali, conclu en 2015 entre le gouvernement et les groupes armĂ©s du nord.

A ce titre les ex-rebelles de la CMA sont censés renoncer à tous projet indépendantiste.

Le bureau de la mission multidimensionnelle intĂ©grĂ©e de l’ONU au Mali, (MINUSMA), a indiquĂ© que cette visite d’une dĂ©lĂ©gation de la CMA aux Etats-Unis n’est pas un agenda de l’ONU.