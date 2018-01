Le président palestinien qualifie l’offre de paix de Trump de « claque du siècle »

Le prĂ©sident palestinien Mahmoud Abbas a qualifiĂ© dimanche l’offre de paix du prĂ©sident amĂ©ricain Donald Trump de « claque du siècle ».

« Nous disons Ă Trump que nous n’accepterons pas son plan, l’affaire du siècle s’est transformĂ©e en claque du siècle », a affirmĂ© M. Abbas Ă l’ouverture Ă Ramallah d’une rĂ©union du Conseil central de l’OLP (CCOLP) destinĂ©e Ă examiner la riposte Ă la reconnaissance par le prĂ©sident amĂ©ricain de JĂ©rusalem comme capitale d’IsraĂ«l, le 6 dĂ©cembre.

M. Abbas a Ă©galement affirmĂ© qu’IsraĂ«l avait mis fin » aux accords israĂ©lo-palestiniens d’Oslo sur l’autonomie palestinienne signĂ©s en 1993.

« Je dis qu’il n’y a plus d’Oslo, IsraĂ«l a mis fin Ă Oslo », a-t-il rĂ©pĂ©tĂ©, ajoutant qu’il fallait prendre des dĂ©cisions pour l’avenir durant cette rĂ©union prĂ©vue pour deux jours.

Le 13 septembre 1993, après six mois de nĂ©gociations secrètes Ă Oslo, IsraĂ«l et l’Organisation de libĂ©ration de la Palestine (OLP) se reconnaissent mutuellement et signent Ă Washington en prĂ©sence du prĂ©sident Bill Clinton une « DĂ©claration de principes » sur une autonomie palestinienne transitoire de cinq ans.

M. Abbas avait déjà affirmé que les Américains ne pouvaient plus jouer un rôle de médiateur dans le processus de paix après la déclaration du président Trump sur Jérusalem.

A la tĂŞte de l’AutoritĂ© palestinienne depuis 2005, Mahmoud Abbas, 82 ans, avait annoncĂ© qu’il ne recevrait pas le vice-prĂ©sident Mike Pence dont la visite initialement prĂ©vue mi-dĂ©cembre avait Ă©tĂ© reportĂ©e au 22 janvier.

Il avait aussi affirmĂ© qu’il n’accepterait « aucun plan » de paix proposĂ© par Washington. « Les États-Unis se sont disqualifiĂ©s eux-mĂŞmes », avait-t-il proclamĂ©.