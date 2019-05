Le président Sassou Nguesso aux obsèques d’Etienne Tshisekedi

Le président Denis Sassou Nguesso de la République du Congo est arrivé, vendredi en fin d’après-midi à Kinshasa, pour participer aux obsèques de l’ancien opposant et père de son collègue de la RD Congo, Etienne Tshisekedi wa Mulumba.Denis Sassou Nguesso qui est accompagné de son épouse, a été accueilli au Palais de la Nation où son hélicoptère a atterri, par son homologue Félix Tshisekedi qui l’a directement conduit au stade des Martyrs, où le corps du défunt est exposé depuis le début de l’après-midi.

Pendant ce temps, les présidents angolais, Joao Lourenço et rwandais, Paul Kagame, arrivés plus tôt dans la capitale congolaise, ont quant à eux quitté Kinshasa après s’être inclinés devant la dépouille d’Etienne Tshisekedi au stade des Martyrs et pris part, avec Félix Tshisekedi, à une réunion tripartite consacrée aux problèmes de sécurité et de développement dans la région.