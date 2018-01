Le président sud-coréen évoque l’idée d’un sommet avec le Nord

Le prĂ©sident sud-corĂ©en Moon Jae-In s’est montrĂ© ouvert mercredi Ă l’idĂ©e d’un sommet avec le Nord, au lendemain de discussions rares entre les deux camps, la communautĂ© internationale saluant la dĂ©cision de Pyongyang de participer aux jeux Olympiques.

Après deux annĂ©es de montĂ©e des tensions sur la pĂ©ninsule, en raison de l’accĂ©lĂ©ration des programmes nuclĂ©aire et balistique de Pyongyang, la situation s’est brusquement apaisĂ©e depuis le Nouvel An.

Des reprĂ©sentants des deux camps se sont rencontrĂ©s mardi pour la première fois depuis dĂ©cembre 2015 lors d’une rĂ©union au cours de laquelle la CorĂ©e du Nord -qui avait boycottĂ© en 1988 les jeux de SĂ©oul- a acceptĂ© d’envoyer au Sud en fĂ©vrier une dĂ©lĂ©gation pour les JO d’hiver de Pyeongchang (9 au 25 fĂ©vrier).

Et le prĂ©sident sud-corĂ©en Moon, qui avait Ă©tĂ© Ă©lu en mai en prĂ´nant un dialogue, a de nouveau dĂ©fendu l’option diplomatique pour rĂ©gler l’un des dossiers les plus Ă©pineux du globe.

« Ce n’est que le dĂ©but », a dĂ©clarĂ© mercredi lors d’une confĂ©rence de presse le prĂ©sident. « Hier, c’Ă©tait la première Ă©tape et je crois que c’est un bon dĂ©but. »

« Amener la Corée du Nord à des discussions sur la dénucléarisation sera la prochaine étape. »

Le chef de l’Etat s’est dit prĂŞt « n’importe quand » Ă un sommet avec la CorĂ©e du Nord, mais « dans les bonnes conditions »

« Ce ne sera pas une rencontre pour le principe », a-t-il dit. « Pour qu’un sommet ait lieu, il faut que les bonnes conditions soient rĂ©unies et que certains rĂ©sultats soient garantis ».

– ‘Pom-pom girls’ –

Le Nord et le Sud sont aujourd’hui encore toujours techniquement en guerre, le conflit fratricide de 1950-1953 ayant Ă©tĂ© stoppĂ© par un armistice, non par un accord de paix. Seuls deux sommets ont depuis lors eu lieu entre leurs plus hauts dirigeants, en 2000 et en 2007.

Les Etats-Unis demandent de leur côté comme condition à leur participation à des discussions que Pyongyang cesse les essais nucléaires. La Corée du Nord en a réalisé trois en deux ans.

« Nous n’avons aucune diffĂ©rence d’opinion avec les Etats-Unis », a assurĂ© M. Moon, qui a cependant rappelĂ© que les sanctions avaient pour but de pousser le Nord Ă la nĂ©gociation.

« Des sanctions et des pressions plus fortes pourraient aggraver encore les tensions et provoquer des conflits armĂ©s accidentels », a-t-il averti. « Mais heureusement, la CorĂ©e du Nord est venue dialoguer avant que les tensions ne s’aggravent encore. »

Il a prĂ©cisĂ© que SĂ©oul n’envisageait pas pour l’instant d’assouplir ses mesures unilatĂ©rales contre le Nord.

Le prĂ©sident sud-corĂ©en a dans le mĂŞme temps rĂ©affirmĂ© que la dĂ©nuclĂ©arisation de la pĂ©ninsule Ă©tait « la voie vers la paix et notre objectif », alors que Pyongyang affirme ĂŞtre dĂ©sormais en mesure de menacer l’ensemble du territoire continental amĂ©ricain avec ses armes nuclĂ©aires.

Dans un communiquĂ© commun, le Nord et le Sud avaient annoncĂ© Ă l’issue des discussions de mardi que Pyongyang allait « envoyer une dĂ©lĂ©gation du ComitĂ© olympique national, des athlètes, des pom-pom girls, un groupe d’artistes, une Ă©quipe de dĂ©monstration de Taekwondo et un service de presse » Ă Pyeongchang.

– ‘Pas en avant’ –

Ces annonces « marquent un grand pas en avant dans l’esprit olympique », s’est fĂ©licitĂ© depuis Lausanne Thomas Bach, prĂ©sident du ComitĂ© international olympique, dans un communiquĂ©.

Les Etats-Unis ont saluĂ© les pourparlers entre les deux CorĂ©es, mĂŞme si le dĂ©partement d’Etat a prĂ©cisĂ© qu’il serait vigilant sur le respect des sanctions « imposĂ©es par le Conseil de sĂ©curitĂ© de l’ONU ».

« La participation nord-corĂ©enne est une opportunitĂ© pour le rĂ©gime de voir l’intĂ©rĂŞt de la fin de l’isolement international en procĂ©dant Ă la dĂ©nuclĂ©arisation », a pour sa part dĂ©clarĂ© la porte-parole de la Maison Blanche, Sarah Sanders.

SĂ©oul et Pyongyang ont par ailleurs convenu « d’abaisser la tension militaire actuelle et de tenir des discussions militaires sur la question ».

Les deux camps ont aussi dĂ©cidĂ© de rĂ©tablir une liaison tĂ©lĂ©phonique militaire coupĂ©e en fĂ©vrier 2016, afin d’amĂ©liorer la communication entre les deux pays toujours techniquement en guerre.

La Chine -principal soutien économique et diplomatique de Pyongyang- et la Russie, qui a également de bonnes relations avec le Nord, ont salué ces discussions à Panmunjom, village frontalier où fut signé le cessez-le-feu.

Mercredi, le porte-parole du gouvernement japonais, Yoshihide Suga, a indiqué que Tokyo se félicitait de la volonté nord-coréenne de participer aux JO.

« Mais il n’y a aucun changement dans notre politique consistant Ă exercer la pression maximale sur la CorĂ©e du Nord jusqu’Ă ce qu’elle change de politique », a-t-il dit.

Les pourparlers font suite Ă la main tendue le jour de l’An par M. Kim en vue des JO. La semaine dernière, la liaison tĂ©lĂ©phonique civile avait Ă©tĂ© rĂ©tablie après presque deux ans de silence.