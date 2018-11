Le président Talon à Lomé pour les 50 ans de la CEB

Le président béninois, Patrice Talon est arrivé, mardi à Lomé, dans le cadre des activités marquant la célébration du 50e anniversaire de la Communauté électrique du Bénin (CEB).Structure commune au Togo et au Bénin, la CEB gère l’approvisionnement en électricité des deux pays. Ses principaux défis, à ce jour, restent l’accélération du développement de l’hydroélectricité pour soutenir l’effort de production, la poursuite de la densification, et la sécurisation du réseau de transport dans le cadre du marché régional de l’électricité et le positionnement comme fournisseur de fibres optiques.

Organisme à caractère public, la CEB a été instituée par l’Accord International et le code bénino-togolais de l’électricité du 29 juillet 1968.