Le PrÃ©sident Touadera optimiste pour le redÃ©collage de l’Ã©conomie centrafricaine en 2018

Le PrĂ©sident de la RCA, Faustin Archange Touadera, dans son message de vĹ“ux radio tĂ©lĂ©visĂ© dimanche soir, a estimĂ© que grâce aux efforts que son gouvernement ne cesse de dĂ©ployer et au soutien de certains partenaires, il rĂ©ussira le pari de restaurer l’autoritĂ© de l’Etat sur l’ensemble du territoire national en 2018 « pour permettre le redĂ©collage Ă©conomique du pays ».Le PrĂ©sident Touadera a relevĂ© que l’annĂ©e 2017 a Ă©tĂ© difficile cependant elle a Ă©tĂ© marquĂ©e par le dĂ©marrage de plusieurs actions de dĂ©veloppement au profit de la population grâce Ă la mise en Ĺ“uvre du plan de relèvement et de consolidation de la paix adoptĂ© pendant la table ronde des bailleurs de fonds en 2016 et qui sera exĂ©cutĂ© pendant 3 ans.

Faustin Archange Touadera prĂ´ne la cohĂ©sion sociale afin de faciliter le retour Ă la paix durable en RCA en soulignant que « la cohĂ©sion nationale est plus que nĂ©cessaire si nous voulons nous en sortir, si nous voulons sortir dĂ©finitivement le pays de l’abĂ®me oĂą il se trouve ».

Il a exhortĂ© les Centrafricains à « reconquĂ©rir le sentiment d’appartenance Ă une mĂŞme nation, Ă un mĂŞme pays et Ă cultiver l’amour de la patrie, le sentiment de reconstruire le pays en bloc, un et indivisible ».

« Tout sentiment de rejet à relent identitaire doit être définitivement banni de même que toute attitude qui vise la partition du pays doit être rejeté », a affirmé Faustin Archange Touadera, qui a invité la classe politique centrafricaine à revoir sa manière de faire de la politique en privilégiant le débat politique constructif et en rejetant également la politique dominée par la rancune , la haine, la jalousie, la démagogie et le mensonge.

Faustin Archange Touadera a touchĂ© le problème de l’insĂ©curitĂ© dans son message en dĂ©clarant que « la crise sĂ©curitaire actuelle aussi dure qu’elle soit, n’est pas une fatalitĂ©. Elle doit, bien au contraire, nous offrir l’opportunitĂ© de mieux nous rĂ©organiser pour bâtir une nouvelle armĂ©e nationale, apolitique, rĂ©publicaine et professionnelle et lui donner les moyens de protĂ©ger les populations civiles ».

Abordant la situation économique, le Président centrafricain a déclaré que « notre pays a passé avec succès les trois revues annuelles avec le FMI, ce qui prouve notre sérieux à conduire à terme le programme de facilité élargie de crédit que nous avions contracté »

Cependant il reconnait le ralentissement de la croissance économique en ces termes, « nos performances sont restées stables avec un taux de croissance qui tourne autour de 4%.

Comme vous le constatez poursuit-il, « nous avançons lentement mais sĂ»rement mais il ne nous faut plus que jamais en toute responsabilitĂ© savoir raison garder et aller de l’avant pour reconstruire ce pays meurtri et tisser le lien social et le vivre ensemble qui devront le sous-tendre »