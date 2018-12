Le prince héritier saoudien entame une visite en Mauritanie

Le prince héritier d’Arabie saoudite, Mohamed Ben Salmane est arrivé, dimanche à Nouakchott, pour une visite de travail et d’amitié, a constaté APA.Il a été accueilli à l’aéroport de Nouakchott par le président mauritanien, Mohamed Ould Abdel Aziz, son premier ministre, Mohamed Salem Ould El Bechir et les hautes personnalités civiles et militaires du pays.

Cette visite, c’est la première d’un responsable saoudien de ce rang depuis plusieurs années. La visite du prince héritier a cependant été rejetée par le Forum national pour la démocratie et l’unité (FNDU), le plus grand regroupement des partis d’opposition en Mauritanie. Le FNDU a notamment critiqué le soutien apporté récemment par le responsable saoudien à Israël, entre autres raisons.

Il a toutefois exprimé son « attachement aux liens historiques de fraternité, d’entente et de respect » entre les deux pays. La Mauritanie entretient des relations solides avec l’Arabie saoudite qui lui fournit un appui financier conséquent.