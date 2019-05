Le Prix « Santé publique » du « Wellbeing City » décerné à Kigali

La capitale rwandaise, Kigali a été nommée Lauréate de la santé publique pour le Prix 2019 de la Ville de bien-être, grâce à la Journée bimensuelle sans voiture organisée par la ville, a confirmé jeudi une haute autorité de la municipalité.Le prestigieux prix Wellbeing City Award est la première initiative internationale visant à reconnaître et à honorer les gouvernements municipaux qui placent le bien-être au centre de la planification urbaine et de l’élaboration des politiques.

Le prix a été annoncé jeudi par NewCities, une organisation mondiale à but non lucratif engagée à façonner un meilleur avenir urbain, aux côtés de la Fondation Novartis, de la Fondation américaine Novartis et de la Ville de Montréal.

Initiées en 2016 par les autorités de la municipalité de Kigali, les journées sans voiture sont de plus en plus populaires parmi les Kigalois et la pratique a depuis été introduite dans de nombreux départements du pays, a ajouté la municipalité.

« La ville de Kigali a été sélectionnée pour la ‘Journée sans voiture’ de Kigali. Tous les premiers et troisièmes dimanches du mois, les citoyens de Kigali sont encouragés à laisser leur voiture à la maison et à participer à un événement communautaire gratuit, avec activités sportives et des contrôles médicaux », lit-on dans une déclaration de NewCity publiée jeudi.

Marie-Chantal Rwakazina, Mairesse de la ville de Kigali a déclaré : « Nous sommes ravis que la ville de Kigali ait été sélectionnée lauréate du Prix 2019 de la ville de Bien-être’ dans la catégorie Santé publique. »

« Il s’agit d’un vote de confiance pour la « Journée sans voiture » de Kigali, qui favorise une vie saine et le bien-être en ville », a-t-elle conclu.

Une cérémonie officielle de remerciements des lauréats aura lieu lors du Forum des villes de Bien-être à Montréal les 19 et 20 juin prochain.