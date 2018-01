Le procès de Khalifa Sall et Cie renvoyé au 23 janvier prochain

Le procĂšs du maire de Dakar, Khalifa Sall, et ses co-inculpĂ©s, a Ă©tĂ© renvoyĂ© au 23 janvier prochain peu aprĂšs son ouverture ce mercredi matin, en audience spĂ©ciale devant le tribunal correctionnel de Dakar.Le juge Malick Lamotte a dĂ©cidĂ© de renvoyer le procĂšs de Khalifa Sall et Cie jusqu’au 23 janvier prochain. Avec cette dĂ©cision le juge accĂšde en partie Ă la requĂȘte de la dĂ©fense qui avait, elle, sollicitĂ© un report de deux mois La dĂ©fense avait demandĂ© le renvoi du procĂšs Ă une date ultĂ©rieure pour que toutes les dispositions soient prises.

Elle avait aussi transmis une liste de 70 tĂ©moins – dont des ministres et dĂ©putĂ©s – qui doivent d’abord ĂȘtre autorisĂ©s Ă dĂ©poser La dĂ©fense estime Ă©galement qu’elle n’a pas reçu l’intĂ©gralitĂ© du dossier d’accusation.

Khalifa Sall a fait son apparition dans la salle d’audience Ă 08h50 oĂč le procĂšs est prĂ©sidĂ© par le juge Malick Lamotte qui a remplacĂ© Magatte Diop. Le maire de Dakar a Ă©tĂ© accueilli par les applaudissements de ses camarades et soutiens. Sourire aux lĂšvres, bras en l’air, il s’est dirigĂ© vers le box des accusĂ©s.

En prison depuis mars 2017, Khalifa Sall et compagnie seront jugĂ©s en audience spĂ©ciale pour ‘’association de malfaiteurs, dĂ©tournement de deniers publics, escroquerie portant sur des deniers publics, faux et usage de faux dans un document administratif ». Ouvert le 14 dĂ©cembre dernier, le procĂšs a Ă©tĂ© renvoyĂ© au 03 janvier 2018.

Khalifa Sall est poursuivi en mĂȘme temps que ses co-inculpĂ©s: Mbaye TourĂ©, directeur administratif et financier de la ville de Dakar, Ibrahima Diaw, chef de la Division financiĂšre et comptable, Amadou Moctar Diop, coordonnateur de l’Inspection gĂ©nĂ©rale des services municipaux, Yaya Bodian, chef du Bureau du budget, Fatou TraorĂ©, Assistante du Directeur administratif et financier.

Dissident du Parti socialiste (mouvance présidentielle) à la veille du Référendum sur la réforme constitutionnelle du 20 mars 2016 pour lequel il avait appelé ses partisans à voter «Non», Khalifa Sall dirige depuis 2009 la ville de Dakar. Le 30 décembre dernier, lui et 64 responsables ont été exclus du Parti socialiste.