Le programme du 11è Marché des arts et du spectacle d’Abidjan adopté en mars prochain

Le programme de la 11è édition du Marché des arts et du spectacle d’Abidjan (MASA) sera adopté en mars prochain au cours de la première réunion technique, a appris APA, lundi, auprès des organisateurs de ce marché.«Le vendredi 22 mars 2019 se tiendra au siège du Marché des arts du spectacle d’Abidjan, la première réunion technique d’adoption du programme de la 11è édition du MASA », annonce le site officiel de cet événement qui « se tiendra du 07 au 14 mars 2020 ».

Ce marché a entre autres pour objectifs le soutien à la création et à la production de spectacles de qualité, la facilitation de la circulation des créateurs et leur production en Afrique et dans le monde ainsi que la formation des artistes et des opérateurs de la chaîne de production des spectacles, et le développement du secteur des arts de la scène relevant du continent africain.

La danse, le conte, l’humour, le théâtre, la mode, la musique, les arts de la rue sont les principales disciplines de ce marché co-organisé par l’Etat ivoirien et l’Organisation internationale de la francophonie (OIF).