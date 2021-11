Le projet charité pour Kongo organisé par Hélene SY

Les NFT sont des fichiers numériques dont l’identité unique et la propriété sont vérifiées sur une blockchain. Le mot « fongible » en économie est un atout avec des unités facilement interchangeables, comme la monnaie. Mais quelque chose qui n’est pas fongible possède des propriétés uniques, ce qui signifie qu’il ne peut pas être échangé. Aujourd’hui, nombreuses sont les personnes qui proposent leur aide pour accroitre les bénéfices du NFT, notamment Hélène SY dans le projet de charité pour Kongo. Tout de suite les détails de ce projet pour vous aider à obtenir un maximum d’informations.

Pourquoi investir du NFT ?

Les NFT créent un écosystème où les artistes peuvent authentifier la propriété réelle de leur travail en enregistrant les métadonnées en chaîne. En règle générale, la plupart des œuvres d’art sont physiquement stockées, ce qui les expose au risque d’être volées ou dupliquées. Les NFT éliminent ces lacunes en permettant aux artistes de conserver les enregistrements de la copie réelle sur un réseau blockchain. Ce faisant, n’importe qui peut vérifier publiquement la propriété d’une œuvre d’art particulière. Il suffit de trouver la meilleure plateforme de cryptomonnaie pour en tirer un maximum de profits. Au cours des derniers mois, les marchés NFT se sont considérablement développés, car de plus en plus de créatifs ont créé leurs jetons pour représenter la propriété de l’art sur la chaîne. Ce domaine d’innovation est maintenant présenté comme l’une des niches cryptographiques les plus prometteuses, les purs et durs prédisant que les NFT changeront l’avenir du travail créatif et l’ensemble de l’écosystème financier.

Zoom sur le projet organisé pour Kongo

Investir dans le NFT est de plus en plus tendance de nos jours. Cependant, il y a tout de même des régions qui ne peuvent pas profiter pleinement de cette offre. C’est par exemple le cas des pays en développement. Par conséquent, afin que tout le monde puisse avoir la meilleure offre, afin que tout le monde puisse en profiter, Hélène SY lance un projet qui vise à permettre à chaque personne de bénéficier du NFT avec les nouvelles technologies. Étant une personne qui dispose d’une forte expérience dans les œuvres caritatives d’une grande association française qui aide les enfants dans les hôpitaux, elle peut former les créateurs à la technologie NFT. En outre, Hélène SY vise également à apporter une aide précieuse pour que chaque personne puisse avoir accès en toute facilité à tous les équipements indispensables pour réaliser le NFT.

Un programme continu et performant

La vente du NFT par les créateurs peut conduire à une somme importante. Le principal avantage, c’est que ces créateurs auront 0% des frais sur la plateforme Sandaga. Et ce n’est pas tout ! Le projet mis en avant par Hélène SY suggère également que les créateurs seront parfaitement assistés par un bon professionnel. Le programme Sandaga tient un rôle très important dans l’écosystème Sandaga. Depuis un certain temps, Hélène et son équipe élaborent un grand nombre de projets pour permettre à tout le monde de tirer un maximum de profits. C’est en effet un projet rentable et surtout très bénéfique pour tout ce qui souhaite se lancer dans le monde du NFT.