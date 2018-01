Le projet d’aÃ©roport Ã  Notre-Dame-des-Landes en 10 dates-clÃ©s

Le projet contestĂ© de construction d’un aĂ©roport Ă Notre-Dame-des-Landes, Ă une vingtaine de kilomètres au nord de Nantes, remonte aux annĂ©es 1960. En voici les dix dates-clĂ©s:

– 1965/70: choix du site –

Le prĂ©fet de Loire-Atlantique lance en 1965 la recherche d’un site pour un nouvel aĂ©roport dans le Grand Ouest. La zone de Notre-Dame-des-Landes est prĂ©fĂ©rĂ©e Ă 17 autres. Ce choix est validĂ© en 1970 par le ComitĂ© interministĂ©riel d’amĂ©nagement du territoire (Ciat).

– 1974: crĂ©ation de la ZAD –

Une zone d’amĂ©nagement diffĂ©rĂ© (ZAD) de 1.225 hectares est crĂ©Ă©e sur le site de Notre-Dame-des-Landes, entraĂ®nant la prĂ©emption progressive de terres par le conseil gĂ©nĂ©ral de Loire-Atlantique.

– 2000: relance du projet –

Le 26 octobre 2000, le Premier ministre socialiste Lionel Jospin relance le projet, mis en sommeil plus de 25 ans. Un dĂ©bat public, menĂ© jusqu’en 2003, n’apporte aucun consensus. Le dĂ©cret dĂ©clarant le nouvel aĂ©roport d’utilitĂ© publique (DUP) est publiĂ© le 10 fĂ©vrier 2008 au Journal officiel, après avis favorable de la commission d’enquĂŞte.

– 2009: occupation –

Des militants anti-capitalistes commencent Ă occuper la ZAD en aoĂ»t 2009 après la tenue d’un « Camp action climat ».

– 2010: concession Ă Vinci –

Vinci remporte en dĂ©cembre l’appel d’offres pour la conception, le financement, la construction et l’exploitation du futur aĂ©roport pour une pĂ©riode de 55 ans.

– 2012/13: « commission du dialogue » –

Suspendant l’opĂ©ration « CĂ©sar », visant Ă expulser les occupants de la ZAD, le gouvernement de Jean-Marc Ayrault met en place fin 2012 une « commission du dialogue ». Celle-ci conclut en avril 2013 Ă l’utilitĂ© du projet, tout en recommandant une amĂ©lioration des mesures de compensation environnementales.

– 2015: feu vert aux travaux –

Le 30 octobre 2015, la prĂ©fecture de Loire-Atlantique annonce la reprise des travaux pour 2016, après le rejet en juillet des recours environnementaux dĂ©posĂ©s par les opposants et la confirmation par le Premier ministre Manuel Valls de la poursuite du projet. Le 25 janvier 2016, la justice valide l’expulsion des derniers agriculteurs et riverains historiques vivant sur la ZAD.

– 26 juin 2016: consultation locale –

Les Ă©lecteurs de Loire-Atlantique votent en faveur de la construction du nouvel aĂ©roport, Ă plus de 55% des voix, lors d’une consultation organisĂ©e par le prĂ©sident de la RĂ©publique, François Hollande, qui promet que le rĂ©sultat sera respectĂ©. MalgrĂ© la validation par la justice des arrĂŞtĂ©s autorisant les travaux, mi-novembre, le gouvernement de Bernard Cazeneuve abandonne le 9 dĂ©cembre son objectif d’une Ă©vacuation de la ZAD, prĂ©vue Ă l’automne.

– 13 dĂ©cembre 2017: ultime rapport d’experts –

Après une mission de six mois, trois mĂ©diateurs nommĂ©s par l’exĂ©cutif pour, « une dernière fois, regarder les choses » et « faire baisser la tension » sur ce dossier très contestĂ©, remettent leur copie au Premier ministre, proposant deux options, soit la construction du nouvel aĂ©roport Ă Notre-Dame-des-Landes, soit le rĂ©amĂ©nagement de celui existant de Nantes Atlantique. Le gouvernement promet une dĂ©cision « claire » et « assumĂ©e » sur la poursuite ou non du projet avant fin janvier 2018.

– 18 janvier 2018: abandon du projet

Le Premier ministre Édouard Philippe annonce lors d’une confĂ©rence de presse l’abandon du projet de construction d’un aĂ©roport Ă Notre-Dame-des-Landes, optant pour un rĂ©amĂ©nagement de l’aĂ©roport actuel de Nantes Atlantique.