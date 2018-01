Le protocole signÃ© entre syndicats de l’Ã©ducation gouvernement monopolise la Une des quotidiens burkinabÃ¨

Les quotidiens burkinabè parvenus Ă APA, ce lundi, consacrent leurs Unes Ă la signature du protocole d’accord entre le gouvernement et la Coordination nationale des syndicats de l’Ă©ducation (CNSE), intervenu la veille Ă Ouagadougou. «Crise du système Ă©ducatif: Un protocole d’accord signé», affiche le Journal privĂ© Le Quotidien, ajoutant que «les mots d’ordre de grève sont levĂ©s».

Ce journal qui parle de «dĂ©nouement de la crise qui secoue le système Ă©ducatif burkinabè depuis quatre mois», relate que la signature du protocole d’accord a eu lieu Ă la Primature, dans la nuit de samedi Ă dimanche.

A ce sujet, le quotidien national Sidwaya affiche en manchette: «Crise dans le secteur de l’Ă©ducation: la fumĂ©e blanche de minuit». Et de mentionner que cette signature permettra la poursuite normale de l’annĂ©e scolaire, dès ce lundi 29 janvier.

Pour sa part, le quotidien privĂ© Aujourd’hui au Faso jubile lorsqu’il titre, en première page: «Dimanche 00H: Ouf ! FumĂ©e blanche au dessus du premier ministère !».

 «Signature accord gouvernement/enseignants : TrĂŞve de grève, retour Ă la craie», fait observer de son cĂ´tĂ©, L’Observateur Paalga, le doyen des quotidiens privĂ©s du Burkina Faso.

A lire l’article, «le prĂ©sent protocole d’accord a Ă©tĂ© rendu possible grâce Ă la mĂ©diation des autoritĂ©s coutumières et religieuses qui ont rĂ©pondu Ă l’appel de l’Union nationale des associations des parents d’Ă©lèves du secondaire et du supĂ©rieur du Burkina Faso».

Le Pays, autre quotidien privĂ©, prĂ©sente en sa manchette une photo de famille des signataires de protocole d’accord, en compagnie des mĂ©diateurs, accompagnĂ©e du titre: «MENA (ministère de l’Education nationale et de l’AlphabĂ©tisation): un protocole d’accord signĂ©, le mot d’ordre de grève levé».

Dans son Ă©ditorial, Le Quotidien revient Ă la charge pour souligner qu’après l’accord trouvĂ© entre le gouvernement et les syndicats de l’Ă©ducation, «un sans-faute (est) dĂ©sormais attendu des enseignants».