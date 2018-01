Le rallye Africa Race pénètre en territoire mauritanien

La dixième édition du rallye Africa Race est entrée lundi matin en territoire mauritanien à partir de la frontière nord, a-t-on appris de source sure sur place.Parti de Monaco, en France, le rallye est arrivé au PK 55 au nord de la ville de Nouadhibou (475 kilomètres au nord de Nouakchott) en provenance du Maroc.

Quelque de 200 concurrents issus de 27 pays y prennent part Ă bord de plus de 100 voitures, en plus d’une caravane de 600 personnes accompagnant les participants.

La compĂ©tition restera 6 jours Ă l’intĂ©rieur du territoire mauritanien et passera par 5 stations : Boulenouar, Chami, Chinguitti, Amekjar et Akjoujt avant de quitter le pays en direction du SĂ©nĂ©gal.Pour les autoritĂ©s mauritaniennes, le passage de l’Africa Race dĂ©note de la sĂ©curitĂ© qui règne dans le pays et qui avait Ă©tĂ© longtemps mise en cause du fait de la menace qui pèse sur la rĂ©gion du Sahel en raison de l’existence de groupes salafistes armĂ©s au Mali voisin.

Le très cĂ©lèbre rallye Paris-Dakar avait abandonnĂ© son Ă©tape africaine qui comprenant la Mauritanie après le meurtre par des salafistes mauritaniens affiliĂ©s Ă Al-Qaida au Maghreb islamique (AQMI) de 4 membres d’une mĂŞme famille de touristes français en dĂ©cembre 2007 près d’Aleg, 258 kilomètres au sud-est de Nouakchott.