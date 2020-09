Le rapport moral et financier 2019 du patronat ivoirien adopté à l’unanimité par ses adhérents

Le rapport moral et financier de l’exercice 2019 de la Confédération générale des entreprises de Côte d’Ivoire ( CGECI, patronat ivoirien), a été adopté à l’unanimité par ses adhérents au terme d’une Assemblée générale mixte ( ordinaire et extraordinaire), a appris APA mercredi sur place dans la capitale économique ivoirienne.« Le rapport moral présenté par le Conseil d’administration a présenté les activités menées au titre de l’année 2019. Et ce rapport a été apprécié et adopté à l’unanimité par l’Assemblée générale. Le Conseil a également présenté la situation financière et le résultat de la gestion 2019 à ses adhérents et ce rapport a été positivement apprécié a l’unanimité également par l’ensemble des adhérents qui ont donné quitus au Conseil d’administration », a expliqué à la presse au sortir de ses assises, Jean-Marie Ackah, le président de la CGECI.

Par ailleurs, M. Ackah a indiqué que l’Assemblée générale qui a fait remarquer qu’il demeure encore des défis importants, a exhorté le Conseil d’administration de son institution à « tout mettre en oeuvre » pour chercher à relever ses nouveaux défis.

En ce qui concerne l’impact de la pandémie à COVID-19 sur les entreprises ivoiriennes, le président de la CGECI a fait savoir que ce conclave a instruit le Conseil d’administration de son institution à poursuivre le plaidoyer auprès des autorités ivoiriennes pour accroître l’accompagnement des entreprises.

« Cette Assemblée a donné mandat au Conseil d’administration de poursuivre le plaidoyer et les négociations avec l’État afin d’optimiser l’accompagnement qui pourrait être apporter aux entreprises dans cette période de crise de la COVID-19. Également cette Assemblée a invité le conseil d’administration à se pencher déjà sur la période post COVID-19», a-t-il précisé.

En outre, au cours de cette Assemblée générale qui avait un « caractère mixte » parce qu’à la fois ordinaire et extraordinaire, a poursuivi, M. Ackah, « nous avons apporté des amendements à nos textes et à nos statuts pour mieux cadrer l’application de ses statuts au vécu de notre organisation ».

La CGECI est la principale organisation patronale de Côte d’Ivoire. Elle fédère des groupements professionnels, des associations d’entreprises et des entreprises de tous les secteurs d’activités.