Le RDR et le FPI se disputent la Une des journaux ivoiriens

Après un week-end politique chargé, le Rassemblement des républicains (RDR, parti présidentiel) ainsi que les deux factions du Front populaire ivoirien (FPI, opposition) font la Une des journaux quotidiens ivoiriens parus, lundi, sur l’ensemble du territoire national.Elections locales: le RDR sonne la mobilisation de ses militants, titre en manchette le journal gouvernemental Fraternité Matin. RDR, le turbo est lancé ! Toute la Côte d’Ivoire quadrillée, agrémente Le Patriote qui fait ensuite le compte rendu des tournées d’information et de sensibilisation du parti présidentiel à Daloa, Yopougon, Agboville, Toulépleu, Man, Danané, Abobo, Bangolo, Katiola, Treichville, Odienné, Grand Lahou et Ferké.

‘’Le RDR doit démontrer qu’il est le plus grand parti de Côte d’Ivoire », déclare la secrétaire générale du RDR, Kandia Camara en Une de ce journal.

Le RDR se ‘’déchaîne » sur le terrain, reprend L’Inter à côté de L’Expression qui parle de ‘’retour » du RDR en terme d’occupation du terrain politique. 126 délégations de ce parti ont été envoyées dans une mission ‘’au contact des militants », ajoute ce quotidien.

Les journaux ivoiriens font également échos des deux cérémonies de présentation de vÅ“ux distinctes organisées par les deux factions du FPI. Libération de Gbagbo, unité au FPI, prochaines élections : ‘’le puissant » message d’Affi N’Guessan », constate Notre Voie, ajoutant que ‘’c’était lors de la présentation de vÅ“ux au FPI à son président ».

Présentation de vÅ“ux / Sangaré parle à Ouattara : ‘’on ne peut pas empêcher Gbagbo de revenir », rapporte à son tour Le Temps qui s’est intéressé à la cérémonie de la faction Abou Drahamane Sangaré.

Cérémonie de présentation de vÅ“ux à Gbagbo / Sangaré : ‘’ Le Temps des actions est venu », placarde de son côté LG Infos qui souligne une ‘’grande mobilisation » des militants de cette faction du FPI à la résidence de Gbagbo.

Selon L’Inter, avant les municipales et les régionales les deux factions du FPI font des ‘’tirs groupés » contre la Commission électorale indépendante (CEI) et son président Youssouf Bakayoko. Ce qui fait dire à La Voie Originale que pour des élections apaisées en 2018 et 2020, Sangaré invite Ouattara au dialogue.