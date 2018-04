Le rÃ©gime chinois est « condamnÃ© » Ã  disparaÃ®tre mais pas de sitÃ´t

Un rĂ©gime « dĂ©voyĂ© » et « condamnĂ© » Ă disparaĂ®tre… mais pas tout de suite. Observateur sĂ©vère du communisme chinois depuis quatre dĂ©cennies, Jean-Pierre Cabestan Ă©carte une disparition prochaine du rĂ©gime de PĂ©kin, qui jouit selon lui d’un soutien au moins passif de la population.

Il est l’un des rares sinologues français Ă diriger un dĂ©partement dans une universitĂ© Ă©trangère. Depuis Hong Kong, Jean-Pierre Cabestan fait autoritĂ© dans le petit monde de la pĂ©kinologie, dominĂ© par des AmĂ©ricains parfois prompts Ă annoncer la dĂ©bâcle d’un système politique Ă©cartelĂ© entre ses fondements marxistes et sa rĂ©alitĂ© capitaliste.

A la diffĂ©rence d’un Gordon G. Chang, qui prĂ©disait en 2001 « le proche effondrement de la Chine » dans un livre du mĂŞme nom (« The coming collapse of China »), cet hĂ©ritier de la vieille Ă©cole française de sinologie ne nourrit aucune illusion sur la fragilitĂ© du rĂ©gime chinois.

Sous la fĂ©rule du prĂ©sident Xi Jinping, « le rĂ©gime actuel est solide, soutenu par une grande partie de la population et des Ă©lites », explique le sinologue lors d’un entretien accordĂ© Ă l’AFP Ă l’UniversitĂ© baptiste de Hong Kong, oĂą il dirige depuis 2007 le dĂ©partement de science politique et d’Ă©tudes internationales.

Le Parti communiste chinois (PCC), qui gouverne le pays le plus peuplĂ© du monde depuis 1949, « est parvenu Ă rallier de larges segments de la sociĂ©tĂ© Ă l’idĂ©e qu’il doit conserver Ă jamais le monopole du pouvoir politique », Ă©crit Jean-Pierre Cabestan dans un livre qui paraĂ®t jeudi en France « Demain la Chine, dĂ©mocratie ou dictature? » (Gallimard).

La RĂ©publique populaire « n’est pas plus Ă©ternelle que l’URSS » ou d’autres rĂ©gimes autoritaires, poursuit-il. Mais pour l’heure, « la crainte du chaos ou simplement de l’incertitude continue de convaincre la plupart des Chinois de soutenir le rĂ©gime actuel ».

Croissance Ă©conomique, hausse du niveau de vie, sĂ©curitĂ©: Ă la diffĂ©rence de l’Union soviĂ©tique, « la plus vaste sociĂ©tĂ© secrète au monde », comme il appelle le PCC, a su s’adapter au monde moderne tout en continuant Ă contrĂ´ler Ă©troitement la sociĂ©tĂ© civile d’une main de fer, Ă coup de propagande nationaliste et d’une surveillance de plus en plus « orwellienne ».

Mais Ă plus long terme, « 20 ou 30 ans », la montĂ©e des entrepreneurs privĂ©s, l’urbanisation et un possible divorce du parti avec une jeunesse davantage ouverte sur le monde pourront forcer le rĂ©gime Ă Ă©voluer.

– « En guerre contre nous » –

Parmi les batailles susceptibles de se profiler Ă l’horizon figure un accès plus libre Ă internet et aux sites Ă©trangers, note Jean-Pierre Cabestan, qui est Ă©galement directeur de recherche au CNRS.

« Tant que les jeunes restent apolitiques et Ă©gocentriques, rien Ă craindre. Mais gare au jour oĂą ils changeront, se politiseront et demanderont des comptes Ă leurs gouvernants », prĂ©dit-il dans son livre.

Or les dirigeants actuels prennent tout sauf le chemin de l’ouverture.

« En repoussant aux calendes grecques toute rĂ©forme politique vĂ©ritable, Xi Jinping et ses collègues prennent le risque de payer plus cher le prix de la transition dĂ©mocratique: au lieu d’ĂŞtre pacifique, celle-ci peut s’avĂ©rer violente », avertit Jean-Pierre Cabestan.

La vraie question est de savoir ce qui succédera au régime actuel.

Faute de culture dĂ©mocratique, ce spĂ©cialiste de la question taĂŻwanaise, auteur d’une dizaine d’ouvrages, redoute une Ă©volution « Ă la russe », avec la perpĂ©tuation en Chine d’un rĂ©gime « encore largement autoritaire, Ă©litiste, paternaliste, impĂ©rial et sans doute dictatorial ».

Et le pĂ©kinologue d’appeler les Occidentaux Ă la vigilance.

« Il faut ĂŞtre aveugle pour ne pas constater que le PC chinois est en guerre contre nous, nos valeurs et nos idĂ©aux », Ă©crit-il, dĂ©nonçant les Ă©lites politiques et Ă©conomiques qui, Ă l’Ouest, ont abandonnĂ© la dĂ©fense de la dĂ©mocratie et des droits de l’homme alors qu’il faudrait refuser « d’ĂŞtre sermonnĂ©s par le discours de plus en plus arrogant de PĂ©kin ».

A 62 ans, ce Parisien d’origine qui se prĂ©sente comme « un Ă©tudiant de la Chine depuis plus de 40 ans », continue envers et contre tout Ă vouloir trouver les valeurs universelles derrière « le rempart culturel » que cherchent Ă Ă©lever des communistes chinois atteints de « paranoĂŻa croissante ».