Le rÃ©gime syrien en « Ã©tat d’alerte » face Ã  la menace d’une frappe occidentale

Le rĂ©gime syrien Ă©tait confrontĂ© mardi Ă la menace d’une riposte militaire occidentale, le prĂ©sident amĂ©ricain Donald Trump s’engageant Ă rĂ©pondre « avec force » et de manière imminente Ă une attaque chimique prĂ©sumĂ©e qui a dĂ©clenchĂ© un tollĂ© international.

Depuis l’attaque prĂ©sumĂ©e aux « gaz toxiques » qui aurait fait des dizaines de morts samedi dans la ville de Douma, dernier bastion rebelle aux portes de la capitale syrienne, Washington et les capitales occidentales maintiennent la pression sur le pouvoir de Bachar al-Assad, qui dĂ©ment toute responsabilitĂ©.

Lundi, l’ambassadeur syrien Ă l’ONU Bachar al-Jaafari a accusĂ© les Etats-Unis, la France et d’autres pays occidentaux de professer de fausses accusations contre Damas « de façon Ă ouvrir la voie Ă une attaque en Syrie comme l’agression criminelle des Etats-Unis et de la Grande-Bretagne en Irak en 2003 ».

Une riposte militaire pourrait cependant attendre un vote au Conseil de sĂ©curitĂ© de l’ONU, probablement mardi, sur un projet de rĂ©solution amĂ©ricain crĂ©ant un mĂ©canisme d’enquĂŞte international sur l’usage des armes chimiques en Syrie.

Rejetant l’initiative américaine, Moscou, allié indéfectible du régime syrien, va déposer son propre projet de résolution.

Le secrĂ©taire-gĂ©nĂ©ral de l’ONU Antonio Guterres a quant Ă lui rĂ©clamĂ© une enquĂŞte « impartiale » sur le drame.

« C’Ă©tait atroce », « horrible », a lancĂ© Donald Trump Ă la Maison Blanche, au sujet de l’attaque chimique prĂ©sumĂ©e. « Nous y rĂ©pondrons avec force », a-t-il averti lundi soir, promettant des dĂ©cisions majeures « très bientĂ´t ».

– « Etat d’alerte » –

Selon l’Observatoire syrien des droits de l’Homme (OSDH), l’armĂ©e syrienne a d’ailleurs placĂ© ses forces « en Ă©tat d’alerte » pour les trois jours Ă venir dans les aĂ©roports et les bases militaires du pays dĂ©chirĂ© depuis 2011 par une guerre dĂ©vastatrice.

Les troupes se prĂ©paraient Ă tout dĂ©ploiement rapide, notamment Ă Damas, mais aussi dans la province de Homs (centre), ou encore celle de Deir Ezzor (est), selon le directeur de l’Observatoire, Rami Abdel Rahmane.

Cette mesure est gĂ©nĂ©ralement adoptĂ©e « en rĂ©action Ă des menaces extĂ©rieures », a-t-il prĂ©cisĂ©.

Dans les rues de la capitale, des Syriens ne semblaient pas impressionnĂ©s par les menaces de l’Ă©tranger.

« Personne n’a peur d’une frappe », lance sur un ton de dĂ©fi Amal, ingĂ©nieure de 27 ans. « On sait que tout ce qu’ils font, c’est pour miner (…) l’engagement de l’armĂ©e qui libère les rĂ©gions » tenues par la rĂ©bellion, a-t-elle soulignĂ©.

« HonnĂŞtement, je n’ai pas peur d’une frappe amĂ©ricaine. Après sept ans de ce qu’on a vu avec la guerre (…) il n’y a plus de peur », lâche de son cĂ´tĂ© Rahf, une Ă©tudiante.

En avril 2017, Donald Trump avait déjà fait bombarder une base militaire syrienne, en riposte à une attaque au gaz sarin imputée au régime, qui avait tué plus de 80 civils à Khan Cheikhoun (nord-ouest).

Ces dernières semaines, les Etats-Unis et la France avaient brandi à plusieurs reprises la menace de nouvelles frappes.

Selon les Casques Blancs, les secouristes en zones rebelles, et l’ONG mĂ©dicale Syrian American Medical Society, plus de 40 personnes ont Ă©tĂ© tuĂ©es, tandis que plus de 500 blessĂ©s ont Ă©tĂ© soignĂ©s, souffrant notamment de « difficultĂ©s respiratoires ».

Les forces du rĂ©gime empĂŞchant tout accès Ă Douma, les journalistes ne peuvent pas vĂ©rifier de manière indĂ©pendante ces accusations. L’AFP n’a en outre plus de correspondants dans la ville, toujours sous le contrĂ´le des rebelles.

Pour la deuxième fois en deux jours, Donald Trump s’est entretenu au tĂ©lĂ©phone avec son homologue français Emmanuel Macron. Les deux prĂ©sidents souhaitent « une rĂ©action ferme de la communautĂ© internationale », a rapportĂ© l’ElysĂ©e.

– Ligne rouge franchie ? –

« Si la ligne rouge a Ă©tĂ© franchie, elle donnera lieu Ă une riposte », a renchĂ©ri mardi le porte-parole du gouvernement français, Benjamin Griveaux.

Face Ă l’initiative amĂ©ricaine concernant un mĂ©canisme d’enquĂŞte international, la Russie a montĂ© son propre projet de rĂ©solution, qui impliquerait l’Organisation internationale sur les armes chimiques (OIAC).

« Nous dĂ©poserons aujourd’hui un projet de rĂ©solution qui exigera une enquĂŞte », a dĂ©clarĂ© le chef de la diplomatie russe, SergueĂŻ Lavrov. Selon lui, les forces russes en Syrie et le rĂ©gime syrien sont en mesure de garantir la sĂ©curitĂ© des inspecteurs de l’OIAC.

Depuis le dĂ©but de la crise, Moscou et le rĂ©gime n’ont de cesse d’accuser Washington et les puissances occidentales de chercher un « prĂ©texte » pour mener des frappes en Syrie. La Russie en outre a mis en garde lundi contre « de graves consĂ©quences » en cas de frappes aĂ©riennes occidentales en Syrie.

Le conflit qui dĂ©chire la Syrie depuis 2011 a fait plus de 350.000 morts et s’est complexifiĂ© au fil des annĂ©es avec l’implication de puissances Ă©trangères sur un territoire morcelĂ©.

L’attaque chimique prĂ©sumĂ©e de samedi a eu lieu dans la ville de Douma, dernier fief rebelle aux portes de Damas que le rĂ©gime est dĂ©terminĂ© Ă reprendre coĂ»te que coĂ»te.

Les forces syriennes y ont lancĂ© le 18 fĂ©vrier une vaste offensive qui a tuĂ© plus de 1.600 personnes et qui a Ă©tĂ© suivie par l’Ă©vacuation de dizaines de milliers de combattants insurgĂ©s et leurs familles vers le nord-ouest du pays.