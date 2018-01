Le remaniement ministériel à la une des quotidiens maliens

Les trois quotidien maliens parus ce mercredi –les autres observent une pause Ă la faveur des fĂȘtes de fin d’annĂ©e—s’intĂ©ressent particuliĂšrement au remaniement ministĂ©riel intervenu durant le weekend et qui a portĂ© l’ancien journaliste Soumeylou BoubĂšye Maiga Ă tĂȘte du nouveau gouvernement fort de 36 ministres.‘’Soumelou BoubĂšye Maiga s’installe, » titre Ă sa une le quotidien public l’Essor.  Rendant compte de la passation de service intervenu hier entre le nouveau Premier ministre et son prĂ©dĂ©cesseur, le quotidien national rapporte ces propos de BoubĂšye Maiga : ‘’mon Ă©quipe et moi accueillons cette mission avec un esprit d’engagement positif et optimiste. »

Le confrĂšre souligne que la paix, la sĂ©curitĂ© ainsi que l’organisation des Ă©lections prĂ©sidentielle, lĂ©gislative et locale en 2018 sont entre autres les prioritĂ©s du nouveau gouvernement.

L’IndĂ©pendant, quant Ă lui, affiche : ‘’Soumeylou BoubĂšye Maiga : la derniĂšre carte d’Ibrahim Boubacar Keita, » rappelant qu’il s’agit du 5Ăšme premier ministre du prĂ©sident IBK en 4 annĂ©es de magistĂšre.

Le journal fait en outre le portrait des six nouveaux entrants : deux femmes et quatre hommes dont Soumana Mory Coulibaly, nouveau ministre du DĂ©veloppement local. C’est lui qui intĂ©resse l’Ă©ditorialiste du quotidien l’Indicateur renouveau. Sous le titre ‘’Promotion d’un mauvais exemple », il Ă©crit : ‘’ L’homme fut ainsi du clan de Soumeylou BoubĂšye MaĂŻga Ă l’AdĂ©ma/PASJ. Il avait d’ailleurs payĂ© les 5 millions de FCFA de caution de celui-ci aux primaires de ce parti avant de se ranger du cĂŽtĂ© des pro-ATT en 2002. En 2012, sĂ»r de la victoire de Modibo SidibĂ©, il s’Ă©tait fait le pionnier des Fare/An ka wuli, avant d’abandonner ce parti qui venait d’ancrer son action dans l’opposition au prĂ©sident IBK. DĂšs lors, il devient Ă©vident que ni IBK ni SBM ne font confiance Ă un tel homme que pour des calculs politiciens. »

Le quotidien Ă©voque aussi les rĂ©actions suscitĂ©es par la formation du gouvernement et nous apprend que la nouvelle Ă©quipe n’est pas du tout du goĂ»t des groupes armĂ©s du nord. ‘’Non consultĂ©es pour la formation du nouveau gouvernement : La CMA et la Plateforme bourdonnent, » Ă©crit le confrĂšre.

Le journal reproduit un communiquĂ© intĂ©gral des deux groupes armĂ©s signataires de l’accord. On en retient cet extrait : » Les mouvements signataires saisissent l’occasion pour informer les opinions, qu’ils n’ont Ă aucun moment Ă©tĂ© consultĂ©s comme jadis le firent les prĂ©cĂ©dents chefs de gouvernement afin de, Ă travers leur participation, constituer un gouvernement prenant en compte les aspirations profondes des populations du nord telles que Ă©voquĂ©es dans l’Accord pour la paix et la rĂ©conciliation issu du processus d’Alger. »