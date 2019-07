Le report des locales et le décès de Tanor Dieng au menu des quotidiens sénégalais

Les quotidiens sénégalais parvenus mercredi à APA traitent essentiellement du report des élections locales en juin 2020 et le rapatriement de la dépouille du secrétaire général du Parti socialiste, Ousmane Tanor Dieng, qui sera enterré aujourd’hui dans son village natal à Nguéniène (135 km de Dakar). »Opposition et pouvoir donnent leur caution », barre à sa Une Sud Quotidien parlant du report des élections locales initialement prévues pour décembre 2019.

« Les membres de la Commission cellulaire du dialogue politique ont décidé hier, mardi 16 juillet, sur la base d’un consensus, de reporter l’élection municipale prévue pour ce 1er décembre. Sur les raisons dudit consensus, Moctar Sorang, coordonnateur du Front démocratique de résistance nationale (Frn), explique que les différents pôles ont estimé que le travail d’évaluation du processus électoral de la présidentielle, tout comme l’audit du fichier par un cabinet indépendant nécessiteraient du temps. Un report +gagnant-gagnant+ pour les pôles de l’opposition et de la majorité », écrit Sud.

« Les Locales en juin 2020 », titre de son côté le journal Tribune avant de de mentionner dans ses colonnes cette déclaration du général Mamadou Niang qui dirige les travaux du dialogue politique : « Il me semble plus judicieux de fixer la date des prochaines élections locales au 21-30 juin 2020 ».

« De 1984 à nos jours, les élections locales n’ont jamais été tenues à date échue, au Sénégal », fait remarquer Enquête qui arbore ce titre : « La malédiction des Locales ».

Les quotidiens sénégalais reviennent également sur la disparition, lundi dernier, du secrétaire général du Parti socialiste, Ousmane Tanor Dieng, par ailleurs président du Haut Conseil des collectivités territoriales (Hcct).

A ce propos, le quotidien national Le Soleil informe qu’« Hommage national (sera rendu) à un homme de consensus », en l’occurrence, Ousmane Tanor Dieng et que ce dernier « sera inhumé à Nguéniène aujourd’hui ».

Sous le titre « Le jour des adieux », Vox Populi souligne que « Macky lui rendra l’hommage de la Nation à l’AIBD avant de l’accompagner à sa dernière demeure à Nguéniène ».

« Le legs d’Ousmane Tanor Dieng connaitra, à n’en pas douter, des fortunes diverses. Sa succession à la présidence du Hcct ne devrait pas poser de problème, en revanche, les choses risquent d’être compliquées pour ce qui est de la direction du Ps et de la mairie de Nguéniène », écrivent nos confrères de Walf Quotidien qui s’intéressent au « Lourd héritage de Tanor ».

En prélude à la finale de la Coupe d’Afrique des nations Egypte 2019 prévue vendredi, le quotidien spécialisé Stades revient sur « Ces 7 duels chauds entre Lions et Fennecs », là où Le Quotidien consacre sa parution du jour aux « Sous de la Can » et informe que le vainqueur empochera une prime de 2,7 milliards de FCFA.

« Le Sénégal déjà assuré d’empocher 2 milliards ; 20 millions à chaque Lion en cas de victoire », souligne le journal.