Le REPPRELCI s’engage contre la propagation du Coronavirus en Côte d’Ivoire

Le Réseau des professionnels de la presse en ligne de Côte d’Ivoire (REPPRELCI), qui a lancé lundi une campagne de sensibilisation contre la propagation du coronavirus (Covid-19), une maladie installée dans le pays, a reçu des dispositifs de lavage des mains du ministère de la Santé et de l’hygiène publique à travers sa direction de l’Hygiène publique et de la santé-environnement (DHPSE).Pour cette campagne, le REPPRELCI bénéficie notamment de l’appui logistique du ministère de la Santé et de l’hygiène publique à travers sa Direction de l’Hygiène publique et de la Santé-Environnement (DHPSE), dirigée par Dr Eugénie Gagne Doh.

Dr Eugénie Gagne Doh a remis, au terme d’une séance de formation sur le lavage des mains, des sceaux à robinet, du savon liquide, des affiches sur la technique de lavage des mains et des dépliants au président du Repprelci pour appuyer le ministère de la Santé et de l’hygiène publique dans la sensibilisation des populations au bon lavage des mains à l’eau et au savon.

« Nous mesurons la responsabilité de ce don et nous prenons l’engagement au nom de notre réseau à faire bon usage de sorte à pouvoir atteindre l’objectif que nous nous sommes assignés librement, sans la pression d’aucune personne », a dit M. Lassina Sermé, président du Repprelci.

Le Repprelci, dira-t-il, se veut « une association citoyenne qui doit jouer sa partition dans la lutte contre cette maladie qui menace le monde entier ». Dans cette optique, il s’est engagé à sensibiliser les populations contre la propagation du Coronavirus en Côte d’Ivoire

Cette campagne qui devrait se poursuivre jusqu’à la fin de l’épidémie en terre ivoirienne consiste à sensibiliser les acteurs des médias en général et particulièrement les médias numériques aux bons réflexes qui empêchent la propagation du virus.

Une vingtaine d’acteurs de la presse numérique ivoirienne a notamment bénéficié d’une formation théorique et pratique sur l’hygiène de base de façon générale et singulièrement sur le lavage des mains, dispensée par les experts de la DHPSE.

Dr Fanta Comara, sous-directeur de la Promotion de l’hygiène a noté que pour le lavage des mains, il faut un filet d’eau propre, un produit détergent et un réceptacle pour l’eau de rinçage, la technique de lavage des mains se faisant en dix étapes.

Selon Dr Comara, il faut toutefois éviter de se laver les mains à plusieurs dans un même récipient, ne pas réutiliser l’eau du lavage pour le rinçage. En outre, l’eau de javel et le savon ne se mélangent pas, car le savon annule le pouvoir désinfectant de l’eau de javel.

Cette campagne du Repprelci est marquée par une tournée dans les rédactions des médias numériques au cours de laquelle l’organisation devrait installer un dispositif de lavage des mains avec une démonstration à l’appui au sein des entreprises de presse qui seront visitées. Des flyers avec des messages de sensibilisation et des contenus de vidéos devraient être également diffusés.

Au regard de l’ampleur de cette maladie classée au rang des pandémies par l’Organisation mondiale de la santé, le gouvernement ivoirien a pris des mesures nécessaires pour empêcher le Coronavirus de se propager en Côte d’Ivoire.

De ce fait, « les acteurs de la presse ivoirienne réunis au sein du Réseau des Professionnels de la Presse en ligne de Côte d’Ivoire (REPPRELCI), sont engagés pleinement à vulgariser les mesures préventives prises par les gouvernants », a encore expliqué le président du REPPRELCI, Lassina Sermé.

Dans le cadre de la sensibilisation, les points réguliers du ministère de la Santé et de l’hygiène publique, et autres actualités sur le coronavirus devraient être par ailleurs diffusés à partir des médias numériques et leurs pages de réseaux sociaux de même que des contenus vidéo produits à cet effet.

Du 11 au 14 mars 2020, la Côte d’Ivoire a enregistré quatre patients atteints de coronavirus dont trois ont séjourné en Italie et en France, tandis que le quatrième qui est une dame n’a jamais voyagé hors de la Côte d’Ivoire depuis le début de cette maladie. Les âges varient entre 33 et 56 ans.

Cette épidémie de pneumonie causée par un nouveau coronavirus, a été détectée en décembre 2019 à Wuhan, en Chine. A ce jour, cette maladie qui s’est répandue dans plus de 120 pays du monde, a fait plus de 6000 morts et contaminé plus de 160 000 personnes.

Le REPPRELCI est une organisation créée en 2006, regroupant les acteurs de la presse numérique en Côte d’Ivoire. Cette faitière des médias numériques ivoiriens s’est donnée pour mission d’organiser, structurer et promouvoir la presse numérique en Côte d’Ivoire.