Le réseau Binastore assure ses franchisés avec NSIA-Assurances

LafargeHolcim Côte d’Ivoire et NSIA-Assurances, ont signé, jeudi, une convention de partenariat pour assurer les franchisés Binastore, le réseau de distribution de l’entreprise de cimenterie.L’objectif de cette convention, a expliqué Xavier Saint-Martin Tillet, Directeur général de LafargeHolcim, est de proposer un service de prise en charge des dépenses médicales aux franchisés Binastore et à leurs salariés et familles.

«C’est une solution spécialement étudiée pour répondre aux besoins de ces acteurs économiques souvent en marge du système conventionnel d’assurance santé. Nous mettons un point d’honneur à les accompagner au quotidien en les aidant à structurer et à professionnaliser leurs activités. », a expliqué M. Tillet.

Il a annoncé « d’autres initiatives déjà en cours de réflexion » pour soutenir la croissance des franchisés et anticiper sur les évolutions du marché.

Pour sa part, Yvette Akoua, DG de NSIA –Assurances, fait remarquer qu’en s’engageant avec LafargeHolcim, son entreprise « entend mettre notre expérience et notre expertise pour accompagner ces franchisés dans leur protection et celle de leurs familles afin de pouvoir faire tourner l’économie nationale ».

« La signature d’aujourd’hui est le début d’une longue collaboration et le projet est une affaire que j’ai personnellement suivie afin de marquer le pas avec les entreprises citoyennes au service des populations ivoiriennes », a souligné Mme Akoua.

L’assurance « Môgôbaya » de LafargeHolcim Côte d’Ivoire et NSIA, garantit aux franchisés la prise en charge des prestations de petits risques (consultations, soins dentaires, lunetterie, examens biologiques, etc.) et gros risques (hospitalisation, chirurgie, accident, etc.).

Binastore est le réseau de franchises de distribution de proximité de la société de cimenterie LafargeHolcim Côte d’Ivoire. Présent depuis près de 3 ans, il a su s’implanter sur tout le territoire ivoirien et représente désormais 215 points de ventes.