Le réseau Ibn Al Hayathan s’installe en Centrafrique

Le réseau Ibn Al Hayathan, une organisation non gouvernementale du Moyen-Orient s’activant dans l’optique et l’audiologie, a lancé mardi à Bangui ses activités en République centrafricaine.Cette présence du réseau d’Ibn Al Hayathan consiste à appuyer les efforts du gouvernement centrafricain dans la résolution des problèmes de vue et d’audition dans le pays. Selon des enquêtes du ministère de la Santé, il n’y a que 5 ophtalmologues pour 5 millions d’habitants en RCA.

Pour atténuer ce déficit, il faut au moins 250 médecins spécialistes supplémentaires. Le réseau Al Ibn Hayathan intervient donc en Centrafrique pour consulter, fournir des équipements optiques et auditifs à faible coût.

Le réseau Ibn Al Hayathan compte 38 cabinets médicaux dans le monde et mais est plus présent en Afrique australe. En Afrique centrale, la République centrafricaine est seulement le deuxième pays à accueillir le réseau Ibn Al Hayathan après le Congo.