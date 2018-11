Le retrait des dossards du 4ème marathon international du district d’Abidjan prend fin mercredi

Le retrait des dossards de la quatrième édition du marathon international du district d’Abidjan prévue jeudi prochain dans la capitale économique ivoirienne, prendra fin mercredi, a appris APA lundi auprès des organisateurs de cette compétition.Ce retrait de dossards par les athlètes a débuté samedi dans les jardins du district d’Abidjan au Plateau, le centre des affaires d’Abidjan. Environ 20.000 athlètes professionnels et amateurs, d’ici et d’ailleurs, sont attendus à ce rendez-vous sportif dont la première édition s’est tenue en 2015.

« Les dossards du 10 km, 21 km et 42 km sont équipés de puces électroniques», précise le Comité d’organisation du marathon international d’Abidjan (COMIDA).

« Pour cette 4è édition, l’innovation, c’est que nous allons mettre l’accent sur la sécurité des participants et du suivi médical. Le circuit de 3 km est gratuit pour tout le monde et ceux de 10 km, 21 km et 42 km (consacrés aux professionnels) ont une participation payante qui sont respectivement de 2000 FCFA, 5000 FCFA et 10.000 FCFA», expliquait Victor Yapobi, le président du COMIDA lors du lancement de cette compétition à la mi-octobre dernier.

M. Yapobi assurait par ailleurs, à cette occasion que « tous les participants recevront une médaille de participation quelque soit leur performance ».

Le départ de l’édition 2018 de ce marathon sera donné jeudi prochain à 7h (heure locale et GMT) à l’hôtel du district d’Abidjan et l’arrivée des coureurs au parc des sports de Treichville au sud d’Abidjan. Plusieurs récompenses intermédiaires sont prévues pour les vainqueurs de ce marathon dont la somme de 10 millions FCFA pour le meilleur athlète.

Le marathon international du district d’Abidjan est une compétition d’athlétisme tenue chaque année depuis 2015 dans le district autonome d’Abidjan. Cette quatrième édition se tiendra autour du thème « La santé pour tous ».