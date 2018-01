Le retrait du droit de grève à des agents de l’Etat au menu des journaux béninois

La plupart des quotidiens bĂ©ninois parus ce jeudi sont particuliĂšrement revenus sur le vote de la loi portant suppression du droit de grĂšve Ă certains corps de l’administration publique.‘’Retrait du droit de grĂšve aux magistrats et consorts : la majoritĂ© parlementaire Ă cĂŽtĂ© de la plaque », titre La DĂ©pĂȘche. Pour ce quotidien, « les dĂ©putĂ©s de la majoritĂ© prĂ©sidentielle ont dĂ©cidĂ©ment le vent en poupe ces derniers jours
 ConsĂ©quence, dans l’exercice de leurs nobles fonctions, ces honorables, tout acquis Ă la cause du pouvoir du BĂ©nin rĂ©vĂ©lĂ©, mĂ©langent torchons et serviettes au point d’outrepasser leurs prĂ©rogatives lĂ©gislatives violant parfois la constitution du 11 dĂ©cembre 1990».

Cet argument est battu en brĂšche par le quotidien national qui reprenant les propos du ministre de la Justice, Joseph DjogbĂ©nou, titre Ă sa une : « Retrait du droit de grĂšve Ă des agents de l’Etat: +L’Etat, par le pouvoir lĂ©gislatif, est dans ses prĂ©rogatives+ ».

Et La Nation de souligner : « amenĂ© Ă se prononcer sur l’interdiction de grĂšve faite Ă certains travailleurs de la Fonction publique, le ministre de la Justice, Joseph DjogbĂ©nou, a affirmĂ© sans ambages que l’Etat par le pouvoir lĂ©gislatif peut, aux fins de l’intĂ©rĂȘt gĂ©nĂ©ral et des objectifs Ă valeur constitutionnelle, interdire Ă des agents dĂ©terminĂ©s le droit de grĂšve ».

LĂ oĂč Matin Libre titre : ‘’Retrait du droit de grĂšve aux magistrats :  DjogbĂ©nou confirme et s’enfonce », La Nation va plus loin en arborant cette sa manchette : ‘’Retrait du droit de grĂšve Ă des agents de l’Etat: Ce que dit la jurisprudence de la Cour constitutionnelle ».

« La polĂ©mique du retrait du droit de grĂšve aux magistrats et aux agents de santĂ© par le Parlement, ne s’explique pas au regard de la dĂ©cision Dcc 11-065 du 30 septembre 2011 de la Cour constitutionnelle. Laquelle habilite le lĂ©gislateur Ă interdire la grĂšve Ă certains agents dĂ©terminĂ©s de l’Etat, au motif de la continuitĂ© du service public », Ă©crit La Nation.

Citant le juge constitutionnel, elle ajoute : « le droit de grĂšve n’est pas absolu, bien que fondamental et consacrĂ© par l’article 31 de la Constitution dont le principe Ă valeur constitutionnelle. Mais ce principe a des limites et habilite le lĂ©gislateur Ă tracer lesdites limites en opĂ©rant la conciliation nĂ©cessaire entre la dĂ©fense des intĂ©rĂȘts professionnels, dont la grĂšve est un moyen, et la prĂ©servation de l’intĂ©rĂȘt gĂ©nĂ©ral auquel la grĂšve est de nature Ă porter atteinte ».

AprĂšs avoir interrogĂ© un spĂ©cialiste sur l’importance du vote de cette loi, Le Matinal titre, pour sa part : ‘’DĂ©bat sur le retrait de droit de grĂšve aux magistrats, Isaac Fayomi des services lĂ©gislatifs relativise ».

Le mĂȘme journal une toute autre question et sous le titre ‘’Direction gĂ©nĂ©rale de la Police rĂ©publicaine, les actes rĂ©glementaires adoptĂ©s », il Ă©crit : « aprĂšs le vote de la loi N°2017-41 du 29 dĂ©cembre 2017 portant crĂ©ation de la police rĂ©publicaine en rĂ©publique du BĂ©nin par les dĂ©putĂ©s de la 7Ăšme lĂ©gislature et l’avis conforme Ă la constitution des sept sages de la haute juridiction, le conseil des ministres a adoptĂ© le dĂ©cret portant attributions, organisation et fonctionnement de la direction gĂ©nĂ©rale de la police rĂ©publicaine en sa sĂ©ance du mercredi 3 janvier 2018 ». Â

Sur le mĂȘme sujet, L’IndĂ©pendant affiche : ‘’RelevĂ© du Conseil des ministres du 2 janvier 2018, le dĂ©cret crĂ©ant la police rĂ©publicaine pris ».